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ТАСС

CNN: на Западе считают, что ВСУ в ходе контрнаступления не достигнут серьезного прогресса

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Разбитая и брошенная техника вооруженных сил Украины близ Работного на Ореховском направлении в Запорожской области, включая два переданных Германией танка Leopard 2A6 и переданную Соединенными Штатами боевую машину пехоты М2А2 ODS-SA Bradley, июнь 2023 г
Разбитая и брошенная техника вооруженных сил Украины близ Работного на Ореховском направлении в Запорожской области, включая два переданных Германией танка Leopard 2A6 и переданную Соединенными Штатами боевую машину пехоты М2А2 ODS-SA Bradley, июнь 2023 года.
Источник изображения: W.M. Blood (украинский источник)

Как отметил источник телеканала, ВС РФ организовали "несколько линий обороны, а украинцы не преодолели даже первую линию"

НЬЮ-ЙОРК, 8 августа. /ТАСС/. Вероятность того, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе контрнаступления добьются значительного прогресса, крайне мала, считают на Западе. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники из числа западных дипломатов.

"В ближайшие несколько недель им еще предстоит понять, есть ли шансы на то, чтобы достичь прогресса. Но крайне маловероятно, что они добьются прогресса, который привел бы к изменению баланса в этом конфликте", - приводит канал слова одного из источников.

Другой источник CNN отметил, что ВС РФ организовали "несколько линий обороны, а они [украинцы] не преодолели даже первую линию". "Даже при условии, что бои продолжатся в ближайшие несколько недель, если они не смогли осуществить прорыв в последние семь-восемь недель, то какова вероятность того, что они внезапно смогут сделать это поредевшими силами?" - задался вопросом источник, отметив "тяжелые условия" на поле боя.

В свою очередь конгрессмен Майкл Куигли (демократ от штата Иллинойс), которого цитирует CNN, отметил, что американские законодатели получают "отрезвляющие сводки" по ситуации на Украине.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. По информации ведомства, за два месяца ВСУ потеряли более 43 тыс. военнослужащих и около 5 тыс. единиц различного вооружения, в том числе 26 самолетов и 25 танков Leopard. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении. 

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