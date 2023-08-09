США заявили, что убеждают других преодолеть кризис вокруг Украины на основе ее целостности

По словам руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера, Вашингтон считает "полезным, что страны присутствуют на многосторонних консультациях и слышат непосредственно точку зрения Украины"

ВАШИНГТОН, 7 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты будут активно убеждать другие страны добиваться урегулирования кризиса вокруг Украины на основе уважения ее суверенитета и территориальной целостности. Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Мы продолжим работать над тем, чтобы убедить столько государств, сколько возможно, в том, что эта война <...> должна закончиться таким образом, при котором будут уважаться территориальная целостность Украины, ее суверенитет. Этот тезис проводили на выходных [на многосторонних консультациях в саудовском городе Джидда] украинские должностные лица. Этот тезис проводили на выходных [на тех же встречах] американские должностные лица. И мы продолжим продавливать это, убеждать как можно больше стран придерживаться такого взгляда на ситуацию", - сказал Миллер.

Он не стал давать прогнозы по поводу того, кто мог бы стать посредником на переговорах по Украине или играть на них направляющую роль, констатировав, что пока такого мирного процесса нет. "Я бы не хотел говорить, кто стоит во главе ради переговоров, которые в настоящее время не проводятся", - отметил дипломат. "С Россией мирные переговоры сейчас не идут, потому что Россия отказывается участвовать в значимых, полноценных мирных переговорах", - утверждал он. "Если когда-либо мирные переговоры начнутся, то со стороны, не представляющей Россию, во главе будет находиться Украина. Соединенные Штаты счастливы играть любую продуктивную роль, поддерживать украинских партнеров. И мы бы приветствовали любую страну, которая тоже хочет играть продуктивную роль", - изложил свой сценарий развития событий Миллер.

По его словам, Вашингтон считает "полезным, что страны присутствуют [на многосторонних консультациях] и слышат непосредственно точку зрения Украины". "Я бы отметил, что Россия, оказывается, возражает против этого: мы видели, что Россия на выходных критиковала эту встречу, критиковала тот факт, что эта встреча проводится", - добавил представитель Госдепартамента.