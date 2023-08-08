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Раскрыто число произведенных «Вертолетами России» в 2022 году вертолетов

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Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России
Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Кирилл Нортон

В 2022 году «Вертолеты России» произвели 296 вертолетов. Число выпущенных летательных аппаратов в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным раскрыл глава «Ростеха» Сергей Чемезов. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

«В 2022 году наш холдинг "Вертолеты России" произвел 296 вертолетов. В прошлом году было 134, в этом году — 296, значительный рост», — сказал гендиректор госкорпорации, добавив, что рост производства произошел в основном из-за увеличения государственного оборонного заказа.

В августе ТАСС со ссылкой на инженер с позывным Медведь сообщил, что российские вертолеты Ка-52, используемые в зоне специальной военной операции (СВО) в 90 процентах случаев возвращаются без повреждений.

В июле в колонке для издания 19FortyFive офицер НАТО в отставке Ставрос Атламазоглу заявил, что российские военные эффективно используют вертолет Ка-52 для остановки контрнаступления Вооруженных сил Украины.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Ка-52
СПМ-3 Медведь
Компании
Вертолеты России
Персоны
Путин Владимир
Чемезов Сергей
Проекты
NATO
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