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Инженер оценил повреждения российских Ка-52 в зоне СВО

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Вертолет Ка-52 ВС РФ в небе в зоне проведения СВО
Вертолет Ка-52 ВС РФ в небе в зоне проведения СВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Российские вертолеты Ка-52, используемые в зоне специальной военной операции (СВО) в 90 процентах случаев возвращаются без повреждений. С такой оценкой выступил инженер с позывным Медведь. Об этом сообщает ТАСС.

«Конечно, это — повседневная деятельность, и во время СВО такое происходит чуть ли не каждый десятый вылет. Где-то обшивку порвет , естественно, задействуются все силы для восстановления и ввода в строй поврежденных машин», — сказал специалист.

Одной из главных особенностей Ка-52 инженер назвал соосное расположение несущих винтов и отсутствии рулевого винта, что намного увеличивает маневренность машины. По его словам, в зоне СВО используются вертолеты с повышенным бронированием.

Командир Ка-52 с позывным Маяк добавил, что нередко вертолет работает по наземным целям с кабрирования — задирая нос выше горизонта и применяя оружие по навесной траектории, что позволяет не заходить в контролируемые вражеской противовоздушной обороны области.

«Неуправляемые ракеты летят гораздо дальше в таком случае. Система управления вооружения вертолета сама рассчитывает необходимые параметры, которые нужно задать», — сказал он.

В июле в колонке для издания 19FortyFive офицер НАТО в отставке Ставрос Атламазоглу заявил, что российские военные эффективно используют вертолет Ка-52 для остановки контрнаступления Вооруженных сил Украины.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Ка-52
СПМ-3 Медведь
Проекты
NATO
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