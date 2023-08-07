На Украине заявили, что будут считать Польшу "близким другом" до окончания боевых действий

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк предположил, что в дальнейшем между двумя государствами начнутся конкурентные отношения

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Украина будет считать Польшу своим близким другом до окончания боевых действий, а после между странами начнется конкуренция, в которой Киев будет жестко защищать свои интересы. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"У нас максимально близкий партнер и максимально близкий друг на сегодняшний день - это Польша. И, в принципе, так будет до конца войны. После конца, конечно, у нас будут конкурентные отношения, конечно, мы будем конкурировать за те или иные рынки, потребительские рынки и так далее. И, конечно, мы будем точно находиться на проукраинских позициях, защищать эти интересы, защищать их жестко", - сказал он в эфире украинского телеканала "Дом".

Подоляк также назвал возникшие между Варшавой и Киевом противоречия дискуссией, которая "не приведет к каким-то разрывам". По его словам, дискуссию нужно вести "максимально открыто".

Ранее между Варшавой и Киевом произошел обмен обвинениями из-за решения Польши сохранить эмбарго на украинское зерно. Украина считает это решение недружественным и популистским шагом. Польша заявляет, что действует, исходя из национальных интересов, и украинская сторона должна это понимать.

31 июля министр канцелярии президента Польши, руководитель бюро международной политики Марчин Пшидач заявил, что Украина действительно получила от Польши большую помощь и "было бы хорошо, если бы она начала ценить то, какую роль на протяжении последних нескольких месяцев и лет играет Польша для Украины".

Позже официальный представитель МИД Украины Олег Николенко проинформировал, что 1 августа в украинское дипведомство был приглашен посол Польши Бартош Цихоцкий из-за высказываний Пшидача. По его словам, во время встречи было отмечено, "что заявления о якобы имеющей место неблагодарности украинцев за помощь Польше не соответствуют действительности и являются неприемлемыми". Тогда МИД Польши также сообщил о вызове посла Украины в Варшаве. На следующий день замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский отметил, что отношения республики и Украины "не самые хорошие" из-за высказываний представителей украинских властей.