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Интерфакс-АВН

В Минтрансе РФ не исключили применения искусственного интеллекта для интеграции беспилотников в общее воздушное пространство

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Дрон в небе
Дрон в небе.
Источник изображения: © Depositphotos / Dusan Petkovic

Новосибирск. 5 августа. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Интеграция беспилотных летательных аппаратов в единое воздушное пространство потребует применения искусственного интеллекта, такое мнение высказал замминистра транспорта РФ Игорь Чалик.

"Понятно, что это возрастание нагрузки, здесь собираемся искусственный интеллект привлечь, есть уже сегодня интегрированная система управления (...) Есть несколько вариантов решения", - сказал чиновник журналистам в Новосибирске в субботу на полях мероприятия "Архипелаг-2023".

Он заявил, что применение дронов в АПК поэтапно упрощается с 1 сентября текущего года и 1 марта 2024 года, планируется выделение специальных зон для полетов дронов в городах.

"В каждом городе, в каждом населенном пункте будут специальные зоны выделены при желании местных администраций, они будут обращаться в Минтранс, соответственно, мы будем устанавливать определенные зоны в каждом городе, где можно будет летать на дронах", - сказал замминистра.

Он напомнил, что в соответствии с постановлением правительства РФ 2022 года беспилотники должны быть оборудованы так же, как пилотируемые суда. "Нам необходимо защитить пилотируемые воздушные суда от конфликта с беспилотником, беспилотник должен среагировать первым и уйти от столкновения", - сказал Чалик.

"Пока у нас нет ни одного дрона, оборудованного этой аппаратурой, хотя бы предупреждения о столкновении (...) Как только появятся, мы будем понимать, какое количество беспилотников появится в воздушном пространстве и будет подпадать под управление воздушным движением", - заявил замминистра.

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Страны
Россия
Проекты
БПЛА
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