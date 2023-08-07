В Китае раскрыли новые детали поиска воды на Луне

Ровер будущей китайской миссии Chang’e 7 переместится из освещенной области Луны в неосвещенную. Новые детали программы, в ходе которой Китай планирует искать воду на естественном спутнике Земли, раскрыло издание NSF.

Согласно обнародованным китайской стороной планам, спускаемый аппарат миссии Chang’e 7 совершит посадку на освещаемую Солнцем область Южного полюса Луны. После этого небольшой ровер, покинув спускаемый аппарат, направится в кратер, постоянно находящийся в тени.

Оказавшись там, планетоход совершит бурение лунного грунта с целью забора его образцов. При помощи манипулятора взятые образцы будут перемещены в специальную печь для нагрева и анализа, что позволит определить, есть ли в пробах вода или нет.

В апреле ТАСС со ссылкой на главного конструктора китайской программы изучения глубокого космоса У Яньхуа сообщил, что Китай планирует запустить новую миссию Chang’e-6 на обратную сторону Луны, предполагающую забор реголита, в мае 2024 года.

В сентябре 2022 года SpaceNews сообщило, что Китай и ОАЭ заключили меморандум о взаимопонимании, подразумевающий доставку на естественный спутник Земли вместе с китайской миссией Chang’e-7, запланированной на 2026 год, небольшого арабского планетохода Rashid 2.