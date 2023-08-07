В НАСА понадеялись на работу с «Роскосмосом» после 2028 года

В НАСА надеются на поддержку «Роскосмосом» продления работы Международной космической станции (МКС) после 2028 года. Об этом сообщает SpaceNews.

Издание ссылается на заявление руководителя программы МКС в НАСА Джоэла Монтальбано, согласно которому США, Канада, Европа и Япония собираются работать на околоземной лаборатории «на полную катушку» вплоть до конца 2030 года, когда запланирован вывод из эксплуатации станции.

Тем не менее «Роскосмос» намеревается остаться на МКС только до 2028 года. По мнению Монтальбано, это связано с четырехлетним циклом планирования в российской госкорпорации. «По мере приближения к 2028 году мы будем работать вместе с "Роскосмосом" и всеми международными партнерами, чтобы понять, что имеет смысл», — сказал руководитель.

Монтальбано допустил, что МКС может продолжить работу и после 2030 года. «Мы будем готовы работать дольше, если это то, чего хотят от нас различные агентства, но сейчас мы планируем до 2030 года», — заявил руководителя программы МКС в НАСА.

В августе издание сообщило, что американская корпорация Northrop Grumman планирует модернизировать космический корабль Cygnus, предназначенный для доставки грузов на МКС.