Northrop Grumman модернизирует космический грузовик Cygnus

Американская корпорация Northrop Grumman планирует модернизировать космический корабль Cygnus, предназначенный для доставки грузов на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщает SpaceNews.

Так, в компании надеются увеличить грузоподъемность космического корабля с 3750 до 5000 килограммов, удлинить модуль полезной нагрузки на 1,5 метра и научиться стыковаться с МКС без использования манипулятора Canadarm2.

Согласно Northrop Grumman, это позволит продлить эксплуатацию Cygnus еще на 10-20 лет, в том числе вне программы МКС.

2 августа к МКС на ракете Antares был запущен Cygnus. Как отмечает ArsTechnica, старт стал последним для модификации носителя с российским двигателем РД-181.