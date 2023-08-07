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Военное обозрение

Командующий Силами поддержки ВСУ назвал 5 главных препятствий для контрнаступления на Запорожском направлении

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Источник изображения: topwar.ru

Очевидный провал украинского контрнаступления на Запорожском и Южно-Донецком направлениях заставляет командование ВСУ оправдываться, придумывая различные обоснования для недостаточно быстрых темпов продвижения. Командующий Силами поддержки ВСУ бригадный генерал Дмитрий Герега назвал 5 главных препятствий для контрнаступления украинских формирований на Запорожском направлении.

Первая причина – многоэшелонированная оборона российских войск на Запорожском направлении. По словам украинского военного, она состоит из нескольких полос инженерных ограждений. Каждая такая полоса имеет протяженность от 10 до 40 километров, плюс к тому они отличаются высокой плотностью.

Вторая причина – многокомпонентность этой линии обороны. В ее состав, по словам украинского офицера, входят противотанковые минные поля, противотанковые рвы и бетонные пирамиды «зубы дракона». Кроме того, везде расставлены противотанковые ежи, оборудованы препятствия из колючей проволоки.

В-третьих, российские войска широко применяют мины, и устанавливают их таким образом, что снять их не представляется возможным.

В-четвертых, отмечает украинский военный, у ВСУ нет должного количества инженерно-саперных подразделений и специальной техники, что позволяло бы преодолеть российские минные поля. Сейчас командование украинскими войсками уже сформировало 5 инженерно-саперных батальонов. Двести саперов прошли специальную подготовку за границей, а до конца августа планируется подготовить еще около 150 саперов.

Пятая причина, по утверждению командующего Силами поддержки ВСУ, заключается в том, что еще не в полной мере задействована та западная специальная техника, которая была передана Украине. Всего страны НАТО передали Киеву до 100 единиц специальной техники, с помощью которой планируется создавать проходы в заграждениях.

К этой технике относятся инженерные танки, установки разминирования, танковые мостовые составители. Однако у ВСУ пока нет должного количества специалистов, умеющих эксплуатировать данную технику, поэтому подготовка экипажей за рубежом еще ведется.

Но в этом случае не очень понятно, почему украинское командование надеялось на быстрые темпы контрнаступления, так как все перечисленные причины были очевидными и прежде. Сейчас ВСУ несут большие потери в технике и личном составе, а реального продвижения за два месяца так и нет.

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Страны
Украина
Проекты
NATO
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