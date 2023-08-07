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ТАСС

Антонов опроверг утверждения СМИ о попытках РФ затягивать СВО до выборов в США

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Посол России в США Анатолий Антонов
Посол России в США Анатолий Антонов.
Источник изображения: Александр Щербак/ ТАСС

Посол России в Вашингтоне пояснил, что у спецоперации есть определенные цели и задачи, и ее проведение не зависит от внутриполитической ситуации в Соединенных Штатах

ВАШИНГТОН, 5 августа. /ТАСС/. Проведение Россией специальной военной операции (СВО) на Украине не зависит от каких-либо "внутриполитических раскладов" в США, Москва достигнет своих целей. Об этом заявил в пятницу посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, его слова приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства.

"Обратили внимание на инсинуации местных СМИ со ссылкой на американских и европейских официальных лиц о том, что Россия намерена-де затягивать спецоперацию до проведения в США президентских выборов - 2024, связывая с их итогами некие "надежды" на ослабление поддержки киевского режима, - отметил дипломат. - Наши действия не зависят от внутриполитических раскладов в Соединенных Штатах. У СВО четкие цели и задачи. Мы будем реализовывать их до полного достижения".

"Рекомендовали бы тем, кто пытается спекулировать на данной теме, сосредоточиться на другом, - подчеркнул Антонов. - Западу и прежде всего США следует осознать бесперспективность поставок режиму [президента Украины Владимира] Зеленского вооружений, поощрения его террористической деятельности, избавиться от иллюзий относительно нанесения России стратегического поражения. Отказаться от планов передачи Киеву истребителей F-16, которые могут оснащаться для доставки ядерного оружия, и обучения украинских пилотов. Подобный шаг привел бы к неприемлемой эскалации и повышению ядерных рисков".

"Чем скорее администрация одумается, тем раньше появятся шансы на дипломатическое разрешение украинского кризиса и восстановление мира и справедливости в регионе, - добавил посол. - Вопросы гарантий безопасности нашего государства, суверенитета Российской Федерации имеют для всех россиян абсолютную ценность". 

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
F-16
Проекты
Ядерный щит
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1 комментарий
№1
07.08.2023 10:51
Причем здесь пиндосские выборы? Нам, по большому счёту, плевать, кто победит.
От смены фамилии президента политика пиндосов не изменится.
Рулят не президенты, а деньги.
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