США опровергли данные о плане поставить оружие Тайваню за счет средств для Украины

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби указал на "различные полномочия", которыми Вашингтон воспользуется "по мере необходимости" для поставок вооружения Тайбэю

ВАШИНГТОН, 4 августа. /ТАСС/. Американская администрация опровергла сообщения о намерении работать с Конгрессом над тем, чтобы заложить средства на поставку вооружений Тайваню в запрос на дополнительный пакет финансовой помощи Украине. С таким утверждением ранее выступила газета Financial Times.

"Нет, я не в состоянии подтвердить эту публикацию", - заявил в четверг на онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби. По его словам, у исполнительной ветви власти США имеются "различные полномочия", которыми она намерена пользоваться "по мере необходимости", чтобы поставлять Тайваню оружие и военную технику.

Представитель СНБ отказался уточнить, собирается ли Вашингтон запрашивать Пекин о личной встрече президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина на полях предстоящего саммита Группы двадцати в Индии, и не сказал, идут ли между сторонами обсуждения этой возможности. "Если и когда мы сможем говорить о встрече, мы об этом объявим", - пообещал Кирби.

По утверждению источников Financial Times, Белый дом намерен ускорить поставки вооружений на остров "в условиях растущей угрозы со стороны Китая". Ожидается, что Административно-бюджетное управление Белого дома включит финансирование для Тайваня в дополнительный бюджетный запрос по Украине, однако точная сумма средств на военную помощь Тайбэю не уточняется.

Если Конгресс одобрит эту инициативу, то Тайвань впервые получит вооружения через систему иностранной военной помощи, финансируемую налогоплательщиками США. Аналогичный механизм применяется для оказания военной поддержки Киеву. На прошлой неделе Байден распорядился выделить до $345 млн на оборонную продукцию и услуги Пентагона, а также на обучение и подготовку в военной сфере для оказания помощи Тайваню. По сведениям телеканала ABC, Минобороны США предоставит Тайбэю переносные зенитно-ракетные комплексы, огнестрельное оружие, ракеты, средства разведки и наблюдения.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров является одной из китайских провинций.

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения. Напряженность в регионе Тайваньского пролива серьезно обострилась после того, как 2-3 августа 2022 года на острове побывала занимавшая тогда пост спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси.