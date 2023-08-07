Пентагон заявил об отсутствии у США иллюзий по поводу наступления Украины

По словам руководителя пресс-службы ведомства Патрика Райдера, у России было время создать укрепления, а Украина наступает, так что бои "будут трудными"

ВАШИНГТОН, 3 августа. /ТАСС/. США не строят иллюзий насчет контрнаступления Украины и понимают, что оно будет трудным. Об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Пентагона Патрик Райдер.

"Нет никаких иллюзий, что эти боевые действия, которые ведет Украина, являются легкими, - сказал он. - У России было время создать укрепления, а Украина наступает, так что бои будут трудными".

"Мы уверены, что у них есть значительные боевые способности и что они задействуют их там и тогда, когда выберут сами, для защиты своей страны и возвращения суверенной территории", - добавил Райдер.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 11 июля Шойгу заявил, что потери личного состава ВСУ с начала контрнаступления превысили 26 тысяч. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении.