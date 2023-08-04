Инцидент на польско-белорусской границе: польская власть продолжает извращаться перед осенними выборами.

Первое сообщение о предполагаемом нарушении государственной границы Польши в воздушном пространстве вертолетами Вооруженных Сил Республики Беларусь появилось 1 август в 11.00. Его опубликовал польский портал RMF24.pl. В статье было отмечено, что, согласно заявлениям польских военных, ни один из вертолетов не пересек границу Польши. Кроме того, было сообщено, что польские радиолокационные системы не зафиксировали пересечения границы.

Данную тему подхватили другие польские издания, включая авторитетную в Польше газету «Выборча», которая в 11.30 сообщила о том, что именно ее редакции местные жители Беловежи предоставили эксклюзивные фотографии с белорусскими вертолетами, которые, пролетели прямо над их домами. На самом деле, фотографии, опубликованные в газете, вызывают сомнения относительно их эксклюзивности и достоверности.

В 11:40 пресс-секретарь польского оперативного командования, подполковник Яцек Горышевский, сделал заявление. Он сообщил, что не было зафиксировано нарушений воздушного пространства Польши, и Центр управления воздушными операциями, который подчиняется оперативному командованию, также не зафиксировал такого нарушения. Горышевский пояснил, что в приграничной зоне наблюдалась рутинная активность, и вероятно, это были тренировочные полеты, проводимые белорусской армией. Он также подчеркнул, что белорусская сторона предварительно уведомила о проведении тренировочных полетов в приграничных районах с Польшей.

Позднее, информацию о предполагаемом нарушении воздушного пространства заметили различные СМИ, занимающиеся мониторингом польского информационного пространства. Они стали распространять информацию о том, что жители польской Беловежи жалуются на пролетающие белорусские вертолеты. Однако немного позже информационная ситуация резко изменилась, и в польском Интернете стали появляться сообщения о якобы имевшем место нарушении польской границы белорусскими вертолетами. Тема немедленно вызвала общественный резонанс. Появились информационные данные о том, что вертолеты, возможно, не просто случайно залетели на 100-200 метров, а «целенаправленно» углубились на целых 4 км вглубь территории Польши. В этот момент пользователи стали сообщать, что это, возможно, не просто белорусские военные, а именно те самые «вагнеровцы» высадили десант в зоне инцидента.

Понятно, что такую ситуацию невозможно было проигнорировать в министерстве обороны Польши, и они сразу же взялись за нее обеими руками. В 16:30 польское Министерство обороны, через контролируемый ресурс Defence24.pl, заявило, что белорусские вертолеты нарушили воздушное пространство Польши. Несмотря на отсутствие объективных доказательств и подтверждений от 7,5 тысяч пограничников, военных, спецназовцев и прочих, находящихся на границе, польское ведомство считает основанием для направления официальной ноты Республике Беларусь о нарушении воздушного пространства - телефонный звонок жителя из приграничья.

Воспользовавшись таким «удачным» поводом, польский министр обороны Мариуш Блащак распорядился увеличить численность военнослужащих на границе и выделить дополнительные силы и средства, включая боевые вертолеты. Также Блащак сообщил об этом своим союзникам из НАТО. В связи с этим инцидентом временный поверенный в делах Беларуси был немедленно вызван в Министерство иностранных дел Польши для объяснения произошедшего.

Тем временем, государственное «Польское агентство новостей» в 18:45 продолжало распространять информацию, представленную пресс-секретарем оперативного командования видов Вооруженных сил, подполковником Яцеком Горышевским, которая подтверждала, что нарушений воздушного пространства Польши не зафиксировано.

Одновременно с этим, ранее опубликованные заявления оперативного командования в польском сегменте Интернета резко начали исчезать или заменяться на противоположные. В 20:25 на сайте правительства Польши появилось сообщение о созыве заседания Комитета по обороне, созванного польским министром обороны, в ходе которого было официально объявлено об увеличении сил и средств на границе, в том числе боевых вертолетов, и информировании НАТО об инциденте.

Со стороны НАТО, ситуацию вокруг белорусских вертолетов ближе к полуночи прокомментировал пресс-секретарь Пентагона, генерал Пэт Райдер: «Сейчас не стоит объявлять о каких-либо дополнительных изменениях в составе сил НАТО. Вы знаете, когда дело доходит до польской обороны, я бы направил вас к министерству обороны Польши, между прочим, мы будем обеспечить безопасность каждого квадратного дюйма территории НАТО».

Тем не менее, позиция заокеанских хозяев не смогла охладить агрессивную реакцию Варшавы. Заместитель главы Министерства Внутренних дел Польши, Матей Вонсик, призвал Европейский союз заблокировать границы с Беларусью. Так же он уточнил, что Варшава рассматривает худшие сценарии и по этой причине перебрасывает войска к границе с РБ.

«Польша, Литва и Латвия должны полностью изолировать Беларусью. Мы полагаем, что с территории Белоруссии могут быть провокации, дестабилизация Польши в период избирательной кампании, то же коснется Литвы и Латвии», – сообщил Вонсик.

Кроме того, 27 июля глава польского МВД заявил, что если будет серьезное нарушение границы, то Литва, Латвия и Польша полностью перекроют государственную границу с Беларусью.

Ситуация также нашла отклик в Литве, где сообщили о строительстве инженерных заграждений, включая минные поля, на литовско-белорусской границе. Так, министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил о возведении на границе с Беларусью инженерных заграждений, включая минные поля.

«Я бы не сказал, что это может навредить. Это уже как линия фронта, не иначе», – сказал министр Анушаускас.

Как видим, сообщение о предполагаемом нарушении воздушного пространства Польши белорусскими вертолетами вызывает сомнения в объективности происходящего. Вспоминая предыдущий инцидент с ракетой, которая якобы прилетела в Польшу с территории Беларуси в декабре, он уже стал почти забытым. Несмотря на то, что прошло полгода, до сих пор нет ясности в отношении этого инцидента. Установлено лишь, что боевая часть ракеты была вылита из бетона, а ракета сама потеряла эту часть и пролетела без нее более 320 км. По последним данным польских СМИ, ракет оказалось три.

Как видно из заявлений польского руководства, их стратегия становится все более изощренной и необоснованной. Вероятно, главной целью такой тактики является удержание власти на предстоящих парламентских выборах, запланированных на конец октября. В Варшаве, вероятно, рассчитывают, что меры по наращиванию сил и средств у белорусской границы будут восприняты польским обществом как элемент сдерживания «злобных» русских, и это поможет привлечь поддержку избирателей.

Такая стратегия, применяемая правящей нынче партией «Право и справедливость», может быть использована для создания образа надежной защиты страны от внешних угроз и страшных событий, что предполагает подтолкнуть избирателей поддержать текущее правительство. Однако стоит отметить, что такой подход может вызвать определенную критику и сомнения среди общества, поскольку граждане хотят видеть объективную информацию и реальные меры безопасности, а не манипуляции с эмоциями и предположениями.

Сергей Острына