Российская компания представила дрон для доставки грузов на северные территории. Он работает даже при температурах ниже минус 30 градусов

Аппарат уже купила за 2,6 млн рублей частная логистическая компания

На выставке «Архипелаг 2023», которая проходит с 28 июля по 7 августа в Новосибирске, представили гибридный беспилотник для доставки грузов в северные регионы. Аппарат отличается грузоподъёмностью до 10 кг и дальностью полёта до 240 км. Дрон «ИРТ-Гибрид» может работать при температурах ниже минус 30 градусов по Цельсию, длительность полёта с грузом составляет до шести часов, без груза — до восьми часов. Такие беспилотники уже серийно производятся в Уфе.

Стоимость БПЛА начинается от 2,6 млн рублей в зависимости от комплектации. На второй день выставки аппарат приобрела частная логистическая компания для применения в целях доставки. Это стало первой сделкой в рамках «Архипелага 2023».

Аппарат предназначен для работы по двум направлениям: для аэрологистики, сейчас он применяется в этой сфере интенсивно в Ямало-Ненецком автономном округе и Ханты-Мансийском автономном округе, и для мониторинга площадных объектов средствами объективного контроля. Дальность полёта аппарата — до 240 км. — Генеральный директор компании-разработчика «Интегральные роботизированные технологии» Руслан Ямалиев.