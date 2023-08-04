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Российская компания представила дрон для доставки грузов на северные территории. Он работает даже при температурах ниже минус 30 градусов

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Дрон «ИРТ-Гибрид»
Дрон «ИРТ-Гибрид».
Источник изображения: ixbt.com

Аппарат уже купила за 2,6 млн рублей частная логистическая компания

На выставке «Архипелаг 2023», которая проходит с 28 июля по 7 августа в Новосибирске, представили гибридный беспилотник для доставки грузов в северные регионы. Аппарат отличается грузоподъёмностью до 10 кг и дальностью полёта до 240 км. Дрон «ИРТ-Гибрид» может работать при температурах ниже минус 30 градусов по Цельсию, длительность полёта с грузом составляет до шести часов, без груза — до восьми часов. Такие беспилотники уже серийно производятся в Уфе.

Стоимость БПЛА начинается от 2,6 млн рублей в зависимости от комплектации. На второй день выставки аппарат приобрела частная логистическая компания для применения в целях доставки. Это стало первой сделкой в рамках «Архипелага 2023».

Аппарат предназначен для работы по двум направлениям: для аэрологистики, сейчас он применяется в этой сфере интенсивно в Ямало-Ненецком автономном округе и Ханты-Мансийском автономном округе, и для мониторинга площадных объектов средствами объективного контроля. Дальность полёта аппарата — до 240 км. — Генеральный директор компании-разработчика «Интегральные роботизированные технологии» Руслан Ямалиев.

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Страны
Россия
Проекты
БПЛА
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