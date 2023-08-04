«У нас командир сам решает, как ему действовать». У Киева нет единого плана контрнаступления

Cекретарь СНБО Украины Данилов заявил, что графика контрнаступления ВСУ не существует

Секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов рассказал о ходе контрнаступления ВСУ и отметил, что «дедлайны нам никто не ставит». В Белом доме признали медленные темпы продвижения украинских войск из-за серьезных укреплений ВС РФ и обширных минных полей. Западные СМИ отмечают «колоссальные потери» ВСУ в ходе контрнаступления. Подробнее - в материале «Газеты.Ru».

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в эфире телеканала ТСН заявил, что графика наступления у ВСУ нет, а медленное продвижение украинских военных объяснил "огромным количеством мин".

«Нам никто дедлайны, кроме нас самих, ставить не может, это во-первых... Во-вторых, никакого графика (контрнаступления. - «Газета.Ru») не существует. У нас «натовская» система, ... и командир решает, как ему действовать на том или ином направлении с учетом поставленной общей задачи», - заявил Данилов. - Если раньше была надежда, что можно это сделать (пройти расстояние. - «Газета.Ru») благодаря технике, которая была предоставлена партнерами, то сегодня очень много участков преодолевается пешком», - сказал Данилов.

Личный состав несет потери, техники поставляется меньше

Советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин считает, что анонсированное контрнаступление Украины замедлилось из-за больших потерь в личном составе.

«Горячо сейчас везде, противник продолжает атаковать малыми группами, подкрепленными бронетехникой. Но на данный момент само так называемое контрнаступление ВСУ - оно несколько замедлилось и стало менее интенсивным, чем раньше. Скорее всего, это связано с большими потерями, которые противник понес именно в живой силе», - говорит Ян Гагин.

По мнению Гагина, на всей линии боевого соприкосновения какие-то значимые события сейчас не происходят. Также он в интервью РИА Новости отметил сокращение поставок западной техники для ВСУ.

«Что касается поставок техники, действительно, они сократились», - заявил Гагин.

«Колоссальные потери»

О «колоссальном» количестве раненых бойцов ВСУ в своей публикации пишут авторы The New York Times.

Авторы материла проехали около 160 км вдоль южной границы соприкосновения войск и посетили несколько медицинских пунктов. Медики рассказали журналистам, что сейчас военнослужащие ВСУ прежде всего страдают из-за травм, полученных в результате подрыва на минах, артиллерийских обстрелов и атак дронов.

«Украинское правительство не разглашает цифры потерь украинских военных, но западные официальные лица заявляют, что число погибших и раненых значительно превышает 100 000 человек», - говорится в публикации The New York Times.

Шойгу назвал потери ВСУ

Информацию о потерях ВСУ 31 июля озвучил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«За прошедший месяц в результате успешных действий наших войск потери противника составили более 20 800 военнослужащих, если говорить точно, то 20 824 человека и 2227 единиц различного вооружения», - сказал Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил.

11 июля Шойгу говорил, что потери личного состава ВСУ с начала контрнаступления (с 4 июня) превысили 26 тысяч человек.

Сторонников ждало «жестокое разочарование»

Об отсутствии результатов контрнаступления ВСУ сообщает также издание Politico.

«Если сторонники Украины надеялись на прорыв после того, как на прошлой неделе киевские войска предприняли новое наступление на юго-востоке страны, то их постигло жестокое разочарование, - пишут авторы. - Последняя атака, в ходе которой Украина бросила тысячи обученных на Западе подкреплений для продвижения на юг от города Орехов, пока не принесла значительных результатов».

Издание со ссылкой на источник в министерстве обороны США сообщило, что сейчас в операции участвуют 150 тысяч украинских военных. В том числе несколько бригад, прошедших подготовку на Западе. Некоторые подразделения еще остаются в резерве.

«Даже когда украинским войскам удается разминировать минное поле и продвинуться вперед, Россия использует артиллерию и вертолеты, чтобы забросить еще больше мин позади подразделений, пытаясь заманить их в ловушку между минными полями», - цитирует Politico своего источника, который занимается консультированием украинского правительства.

«Они движутся медленно»

Медленные темпы контрнаступления ВСУ признают и в Белом доме. Об этом в интервью CNN заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Они движутся медленно», - сказал он.

По словам представителя Белого дома, войска Украины наталкиваются на укрепленные линии обороны РФ и минные поля. Он отметил, что их преодоление «превращается в кропотливый труд», особенно когда по тебе стреляют и наносят артиллерийские удары каждый день. Кирби заявил, что украинцы сами осознают, что они продвигаются не так быстро, как хотели бы.

Алексей Пермяков