Посол КНР в РФ заявил об усилиях НАТО по подрыву мира и безопасности в АТР

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Североатлантический альянс намерен подорвать мир и безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), после того как он запутал Европу. Заявление принадлежит послу КНР в Москве Чжан Ханьхуэйю. По мнению китайского дипломата, действия этого военно-политического блока явно носят враждебный характер.

НАТО отошло от целей Устава ООН, заключающихся в развитии дружественных отношений между нациями и укреплении мира на земле. Вопреки сложившемуся в АТР миру и стабильности, Организация Североатлантического договора продолжает настаивать на проведении в этом регионе военных учений и развёртывании так называемых операций по обеспечению свободы судоходства. В итоге все эти действия альянса не могут не приводить к противостоянию между лагерями

– отметил глава китайского диппредставительства в беседе с ТАСС.

Коснувшись темы расширения блока, посол в интервью информагентству заявил о неприемлемости такого сценария развития событий. Как уточнил он, это полностью противоречит концепции коллективной самообороны согласно Уставу вышеупомянутой международной организации.

Чжан Ханьхуэй:

Как НАТО может называть себя объединением коллективной обороны, в то время как оно продолжает трансграничную экспансию, что влечёт за собой военное противостояние в АТР? Блоку в этом регионе совершенно никто и ничто не угрожает, не говоря уже о вооружённом нападении. По этой причине у НАТО нет каких-либо законных оснований ссылаться на право на коллективную оборону, закреплённое в статье 5 Североатлантического договора

Вместе с тем, добавил китайский посол в России, подобные действия нужно расценивать как нарушения положений Устава ООН о региональных соглашениях.

В завершении беседы, Чжан также заострил внимание на том, что альянс в последние годы пытался распространить своё влияние всё дальше и дальше, приглашая 2 года подряд Японию, Южную Корею, Австралию и Новую Зеландию принять участие в саммите блока. Как подчеркнул дипломат, стороны даже подписали индивидуальную программу партнёрства, а со следующего года альянс планирует открыть первый офис связи в Японии.