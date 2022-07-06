НАТО надувает щеки: о чем говорит итоговое заявление саммита в Мадриде

Виктор Литовкин — о том, почему дефиле по музею Прадо не смогли скрыть суть агрессивных решений Североатлантического альянса

Два дня в конце июня в столице Испании Мадриде проходил очередной ежегодный саммит Североатлантического альянса. Официальные заседания глав трех десятков государств, входящих в НАТО, организаторы мероприятия постарались дополнить и культурно-развлекательными мероприятиями. Одним из них стало посещение высокопоставленными делегациями знаменитого музея Прадо с живописными шедеврами Босха, Веласкеса, Фра Анжелико, Гойи, Сальвадора Дали и Пикассо.

Но никакой "интеллектуальный макияж" многочисленных ВИП-персон вроде дефиле по полупустым залам и галереям музея перед объективами теле- и фотокамер тем не менее не смог и не может скрыть суть агрессивных решений мадридского натовского саммита, густо приправленных претензиями на мировое господство, а также ложью, высокомерием и презрением к национальным интересам суверенных стран, которые не входят и не собираются входить в компанию американских вассалов и которых в Брюсселе и Вашингтоне считают конкурентами за гегемонию на планете Земля.

Ложь как принцип

Высокомерная ложь и неприкрытые претензии на мировое господство проявились не только в речах государственных деятелей натовских стран и генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга, которыми они не стеснялись делиться с бесчисленными журналистами, обслуживающими саммит, но и в итоговом заявлении, которое было принято в Мадриде по окончанию встречи в "Североатлантических верхах". Давайте вчитаемся в пассаж, который они разместили буквально в первых строках своего заявления.

"Мы, главы государств и правительств государств — членов Североатлантического союза, собрались в Мадриде в то время, когда война вернулась на европейский континент. Это критический момент для нашей безопасности и международного мира и стабильности. Мы сохраняем единство и солидарность и вновь подтверждаем прочную трансатлантическую связь между нашими государствами", — утверждают они в заявлении. И дальше: "НАТО — оборонительный союз, не представляющий угрозы ни для какой страны. НАТО по-прежнему является основой нашей коллективной обороны и важнейшим форумом для консультаций и принятия решений по вопросам безопасности".

Лицемерное вранье, извините меня за непарламентское выражение, с первых строк. Какой "оборонительный союз НАТО"?! Большинство войн последних десятилетий начинали именно страны этого союза. Достаточно вспомнить Югославию в 1999 году (это к тому, что "война вернулась на европейский континент"): 78 суток ожесточенных бомбардировок столицы процветавшего европейского государства — Белграда, уничтожение его объектов жизнеобеспечения мирных граждан: водопроводов, канализации, тепло- и гидроэлектростанций, больниц, школ и университетов, мостов, телевизионных станций и даже посольства иностранного государства. Неудивительно, что такую же преступную тактику по примеру Североатлантического альянса — уничтожать объекты жизнеобеспечения непокорных, но мирных граждан, — избрали бандеровские нацисты на Украине, стреляя по городам и поселкам Донбасса. При этом оружие и боевую технику для этого, как мы знаем, им поставляет "оборонительный союз" НАТО во главе с Соединенными Штатами.

"НАТО не представляет угроз ни для какой страны"?! Опять ложь. Кто бомбил Ливию в 2011 году, уничтожил процветающее арабское государство, где литр бензина стоил дешевле литра газированной воды?

Входящие в Североатлантический альянс государства во главе с США вторглись в 2003 году в Ирак, засыпав ковровыми бомбардировками и ударами Tomahawk Багдад, Киркук и Басру; разорив нефтепромыслы страны, разграбив исторический музей столицы, где были собраны древние реликвии Месопотамии и Вавилона (на мой взгляд, очень хорошо коррелируется этот факт с нынешним посещением главами НАТО музея Прадо). Кстати, к агрессии против Ирака они привлекли и страны, входившие в натовскую программу "Партнерство во имя мира", — так сказать, "повязали их кровью", как принято говорить в мафиозных бандах. В числе этих "партнеров", если кто не помнит, были грузинские и украинские батальоны. Так что нападение на Цхинвал в 2007 году и нападение на Донбасс в 2014 году войска Тбилиси и Киева, можно сказать, отрепетировали именно в Ираке.

И нынешнее незаконное присутствие американских и не только американских военных группировок в Сирии — это тоже, по мнению саммита НАТО в Мадриде, не представляет угрозы ни для какой страны?!

Самое поразительное во всех этих историях, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, не дрогнув ни одним мускулом лица, утверждает на многочисленных пресс-конференциях, что бомбили Югославию, Ливию и Ирак натовцы по мандату Совета безопасности ООН. Пролистайте все протоколы Совбеза, загляните в интернет — нет такого распоряжения — бомбить Белград, Триполи и Багдад. Зато есть мандат США и НАТО на борьбу с террористами в Афганистане. Он был рассчитан на десять лет. Войска Соединенных Штатов и альянса в количестве свыше 150 тыс. "штыков" провели в Афганистане вдвое больше времени, но ничего с террористами в этой стране поделать не смогли. Даже не отчитались перед Советом безопасности ООН о своих действиях в Афганистане и позорно бежали из него, бросая на произвол судьбы многочисленную боевую технику на миллиарды долларов и своих местных союзников и помощников. На мой взгляд, они попросту предали их, оставив на милость победителей, занявших страну после них.

Что-то одно: или Устав ООН, или порядок, основанный на правилах

При этом натовцы — нарушители всевозможных международных законов — записывают в своем итоговом заявлении после саммита в Мадриде: "Мы едины в нашей приверженности демократии, свободе личности, правам человека и верховенству закона. Мы придерживаемся международного права, а также целей и принципов Устава Организации Объединенных Наций. Мы привержены поддержанию основанного на правилах международного порядка".

Вдумайтесь, как в одном абзаце соединены абсолютные противоречия — международное право, цели и принципы ООН и тут же — поддержание основанного на правилах международного порядка. Тут, как говорят у нас в народе, должно быть что-то одно: или крестик снять, или "что-то" надеть. А кто устанавливал эти правила? Есть Устав ООН и международное право, основанное на нем и принятое Организацией Объединенных Наций. А кто этот самозванец, что присвоил себе право устанавливать порядок, основанный на правилах? США и НАТО? Но им таких прав никто не давал. И их надувание щек, амбициозные претензии на установление своих правил, которым должны подчиняться все государства и население планеты, ничего, кроме справедливого возмущения, не вызывают.

Внутри НАТО делайте что хотите, но не лезьте со своим уставом, как говорится, в чужой монастырь. Тем более если называете себя "оборонительным союзом" — никакой маскировкой под оборону своей агрессивной сущности и претензий на мировое господство спрятать и замаскировать не получится. Есть страны, и их достаточно много, которые не будут американскими и натовскими вассалами. Даже несмотря на всестороннее давление на них, вопреки всем угрозам со стороны Брюсселя и Вашингтона и без оглядки на все их многочисленные санкции. На мой взгляд, это относится в первую очередь к России и Китаю.

Свою ненависть к России из-за ее непокорности Североатлантическому альянсу и его вашингтонскому суверену и за упорное и планомерное следование своим национальным интересам итоговое заявление саммита НАТО не скрывает. "Российская Федерация является наиболее значительной и прямой угрозой безопасности членов НАТО и миру и стабильности в Евроатлантическом регионе", — утверждает документ. Далее идет пара строк, посвященных терроризму, с которым альянс не справился ни в 2004 году, когда бандиты взорвали пассажирские поезда в Мадриде; ни в Париже в 2015-м, где расстреляли редакцию сатирического журнала, а также нанесли удар по магазину и стадиону; ни в Брюсселе в 2016-м, где взорвали аэропорт в 2 км от штаб-квартиры альянса и станцию метро в центре бельгийской столицы, — он только выразил соболезнования пострадавшим. После всего этого члены НАТО заявляют: "Проявляя целеустремленность, решительность и солидарность, страны — члены НАТО будут продолжать противодействовать российским угрозам и реагировать на ее враждебные действия и бороться с терроризмом в соответствии с международным правом".

Не будем придираться, что никаких фактов о террористической деятельности России в документе не приводится и приводиться не может (им просто неоткуда взяться). Хотя что касается Столтенберга, он их может высосать из пальца, за ним такое водится. Но главное здесь то, что натовцы говорят в этом отрезке уже не о "порядке, основанном на правилах", а о международном праве, которое, как мы неоднократно убеждались на конкретных примерах, они регулярно нарушают. Привычно говорят так, как им в данную минуту выгодно, переворачивая факты с ног на голову.

Слова новые, цели старые

Не забыли натовцы вспомнить в своем итоговом заявлении и о новой Стратегической концепции, которую одобрили на мадридском саммите. В ней, как утверждается, "определены три ключевые задачи НАТО — сдерживание и оборона; предотвращение кризисов и кризисное регулирование; и безопасность на основе сотрудничества".

Про "предотвращение кризисов и кризисное регулирование" читать смешно и горько. Именно натовские страны, и в первую очередь США, способствовали созданию кризиса на Украине и помогли организовать там с участием ФРГ, Франции и Польши государственный переворот. Многие помнят, как замгоссекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд открыто хвасталась, что это стоило американской казне $5 млрд. И сегодня они "регулируют кризис", поставляя Украине разрушительное вооружение, которым националистические батальоны Киева обстреливают мирные города Луганской и Донецкой народных республик, а также освобожденных от бандеровцев областей своей собственной страны.

На мой взгляд, они специально затягивают поставками своего оружия разрешение украинского кризиса, чтобы, во-первых, заработать на этих поставках, втягивая Украину или то, что от нее останется после завершения специальной военной операции России, в многомиллиардные долги, за которые придется расплачиваться населению республики десятилетиями. А во-вторых, чтобы экономически, финансово и политически истощить Россию, продолжая выставлять ее перед всем миром как "ничем не спровоцированного" агрессора. Восемь лет убийств населения Донбасса и разорения его городов, за которые вступились российские войска, тут даже не упоминаются. Так в новой Стратегической концепции старое лицемерие и неприкрытая ложь остаются главным принципом натовской идеологии и информационной войны против нашей страны.

Вместе с тем они продолжают обещать накачивать еще большим вооружением и боевыми частями пограничные с Россией государства. "Страны — члены НАТО, — говорится в итоговом заявлении, — обязались развернуть на нашем восточном фланге дополнительные мощные боеготовые силы на местах, наращиваемые за счет существующих боевых групп до подразделений уровня бригады там, где и когда возникнет необходимость, на основе убедительных быстродоступных подкреплений, заблаговременно размещенной техники и усовершенствованной системы командования и управления. Мы приветствуем сотрудничество между рамочными и принимающими странами в укреплении сил и командования, и управления, в том числе в создании структур на уровне дивизий. Мы приветствуем изначальные предложения стран — членов НАТО для новой модели сил НАТО, которые укрепят и модернизируют структуру сил НАТО и обеспечат ресурсами наши военные планы нового поколения, — утверждает документ. — Мы усовершенствуем наши учения по коллективной обороне, чтобы быть готовыми к высокоинтенсивным операциям в различных сферах и обеспечить усиление любой страны — члена НАТО в короткие сроки. Все эти шаги существенно укрепят потенциал сдерживания и передовую оборону НАТО. Это поможет предотвратить любую агрессию против территории НАТО, лишая любого потенциального противника возможности достижения его целей".

И таких воинственных обещаний, призванных, видимо, напугать натовских соседей, еще на десяток абзацев, включая рассуждения о присоединении к альянсу Швеции и Финляндии, которое, мол, сделает их безопаснее, а НАТО — сильнее. Также имеются строки и о кибербезопасности (куда без нее); о вызовах глобальной безопасности, в том числе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что, казалось бы, далеко выходит за сферу евроатлантических обязательств НАТО. Североатлантический альянс под руководством США все больше надувает щеки, пытаясь подменить собой ООН, распространить свое влияние не только на Европу и Северную Америку, но и на весь мир, включая Австралию, Республику Корею, Новую Зеландию, Японию, Иорданию и даже Мавританию. Лидеры этих стран, видимо, не случайно были приглашены на саммит альянса в Мадриде. Таким образом, куда протянутся агрессивные планы Брюсселя и Вашингтона, мы будем узнавать уже без неожиданности и удивления.

…Читаю итоговое заявление НАТО после саммита в Мадриде, вдумываюсь в пассажи его риторики и вспоминаю басню Ивана Андреевича Крылова "Лягушка и вол". Написана она 200 с небольшим лет назад на основе басен Лафонтена, Федра и Горация — видимо, сюжет о непомерных амбициях и отсутствии здравого смысла, который мы наблюдаем и сегодня у руководителей НАТО, — бессмертен. А заканчивается история лягушки, которая надувала щеки, пытаясь сравняться с волом, так:

"...Пыхтела да пыхтела

И кончила моя затейница на том,

Что, не сравнявшися с Волом,

С натуги лопнула и — околела".

ЛИТОВКИН Виктор

Военный обозреватель ТАСС

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