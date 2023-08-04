Американские пресса: Тайвань планирует уже к следующему году наладить производство средств противодействия дронам

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Тайвань в последнее время предпринимает усилия не только по ускорению темпов производства боевых дронов, но и средств противодействия БПЛА, сообщает Defense News. Так, по данным американского портала, в этой связи Тайбэй решил активнее развивать 2 государственные программы в области обороны, нацеленные, прежде всего, на мелководные автономные разведывательные аппараты.

Вот что высказал по этому поводу в беседе с Defense News исполнительный директор тайваньской оборонной компании Tron Future Tech. Ю Джиу Ванг, специализирующейся на разработке противодронных систем:

Первое такое оборонное предприятие – Drone National Team, занимающееся разработкой различных типов боевых беспилотников. Второе – Drone Defense National Team, ставящее свой основной упор на производство систем противодействия беспилотным летательным аппаратам, в качестве основного подрядчика которого выступает Tron Future

В то же время, в ходе проходившей в феврале нынешнего года в Абу-Даби международной конференции и выставки оборонной промышленности (IDEX), он заявил о намерении компании выпустить в течение 2023-го года радары для обнаружения дронов в количестве 100 единиц, сославшись на возросший спрос на эти устройства. Однако по-прежнему остаётся неясным вопрос о том, удастся ли компании достигнуть поставленных её руководством задач.

Глава Tron Future также рассказал в интервью порталу о том, что несколько частных компаний также выразили готовность выступить в качестве субподрядчиков с целью поставок компании, возглавляемой им, необходимого оборудования в этом направлении.

Судя по всему, столь «амбициозные» планы так называемых властей острова вызваны, главным образом, их планами «сдержать угрозу войны, исходящую от КНР». Как утверждал ранее Тайбэй, опознавательная зона ПВО Тайваня стала объектом вторжения БЛА со стороны НОАК. Более того, глава так называемого тайваньского оборонного ведомства обращал внимание на участившиеся с сентября 2022-го года полёты, осуществляемые китайскими беспилотниками вблизи острова.

Вовсе не удивительно, что Пекин совершает подобные действия, ведь эта своего ответная реакция на провокации, устраиваемые Тайбэем и Вашингтоном в регионе, равно как и накачивание вооружением Тайваня со стороны США, от чего руководство Китая неоднократно предостерегало власти Соединённых Штатов.