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О том, что противник в ходе своего так называемого контрнаступления несет огромные потери, сообщалось уже не раз. При этом Киев, под давлением своих западных кураторов, продолжает посылать на верную смерть сотни и тысячи военнослужащих ВСУ.

Насколько сегодня критичны потери украинской армии написало американское издание The New York Times со ссылкой на рассказы раненых солдат ВСУ, которым удалось выжить в ходе наступления на российские позиции.

Так, со слов одного из военнослужащих 23-й бригады ВСУ, за месяц участия в наступательных операциях от его батальона осталось всего 10 человек.

Чтобы стало понятно, насколько украинским войскам сложно наступать на оборонительные рубежи ВС ФР, военный привел в пример одну из вылазок, в которой участвовало его подразделение. Как рассказал собеседник журналистов из американской газеты, атака проводилась на 10 бронемашинах MaxxPro. В итоге, уцелела лишь одна из них.

Другой солдат по имени Алексей рассказал, как его подразделение понесло серьезные потери, заняв бункер ВС РФ. С его слов, как только украинские военные закрепились на объекте, по нему был нанесен мощный артиллерийский и авиа удар.

Кроме того, тот же солдат рассказал журналистам издания об особой российской тактике минирования окопов и траншей перед отходом. В итоге, когда военные ВСУ занимают российские позиции, эти мины подрывают дистанционно, а оставшихся в живых добивает артиллерия, корректируемая дронами.

Слова своего сослуживца подтвердил и военный с позывным «Воскрес». Его подразделение также понесло критические потери. Как он выразился, помимо дистанционно подрываемых мин и плотной работы артиллерии, серьезной проблемой для ВСУ стали ударные беспилотники ВС РФ.

Казалось, что у них был дрон для каждого человека

- подчеркнул украинский военный.