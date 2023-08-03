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ЦАМТО

Позиционирование России по объему экспорта в 29 категориях обычных вооружений в 2014-2021 гг.

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Флаги стран-участниц международного военно-технического форума "Армия-2022" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот"
Флаги стран-участниц международного военно-технического форума "Армия-2022" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Бедняков

ЦАМТО, 2 августа. К предстоящему Международному военно-техническому форуму "Армия-2023" ЦАМТО публикует статистику по позиционированию России среди ведущих мировых экспортеров по 29 категориям обычных вооружений.

Оценка проведена по следующим 29 категориям обычных вооружений: многоцелевые истребители, штурмовики, самолеты-заправщики, самолеты БПА, военно-транспортные самолеты, самолеты ДРЛОиУ, разведывательные самолеты, УТС, УБС, БЛА класса MALE и HALE, тактические БЛА, мини и микро-БЛА, ударные вертолеты, вертолеты ПЛО, тяжелые транспортные вертолеты, многоцелевые вертолеты, БНК ОК, НАПЛ, катера и малые десантные корабли, ОБТ, ББМ, бронеавтомобили, бронемашины класса MRAP, ПТРК, РСЗО, орудия и минометы, ЗРС/ЗРК, ЗАУ, ПЗРК.

По оценке ЦАМТО, по стоимостному объему фактического экспорта ВиВТ в 2014-2021 гг. Россия присутствует в лидирующей тройке стран в 14 категориях из 29 (первое место в 4 категориях, второе место – в 6 категориях, третье место – в 4 категориях).

Россия занимает первое место в категориях штурмовики (44,34% рынка), ОБТ (47,84%), РСЗО (23,96%) и ПЗРК (55,06%).

Второе место Россия занимает в категориях ударные вертолеты (25,68%), тяжелые транспортные вертолеты (7,62%), НАПЛ (29,00%), ББМ (18,45%), ПТРК (26,85%) и ЗРС (28,94%).

Третье место Россия занимает в категориях многоцелевые истребители (14,88%), самолеты-заправщики (1,83%), многоцелевые вертолеты (15,17%) и катера (10,42%).

Россия не входит в лидирующую тройку стран по экспорту обычных вооружений по следующим 15 категориям: самолеты базовой патрульной авиации (7 место), военно-транспортные самолеты (4 место), самолеты ДРЛОиУ (Россия в этой категории не присутствует), разведывательные самолеты (Россия в этой категории не присутствует), учебно-тренировочные самолеты (Россия в этой категории не присутствует), учебно-боевые самолеты (4 место), БЛА класса MALE и HALE (Россия в этой категории не присутствует), тактические БЛА (Россия в этой категории не присутствует), мини- и микро-БЛА (5 место), противолодочные и морские патрульные вертолеты (5 место), БНК ОК (9 место), бронеавтомобили (15 место), бронемашины класса MRAP (10 место), орудия и минометы (11 место), ЗАУ (4 место).

Для сравнения ниже приведены данные по США (1 место) и Франции (3 место).

США

Анализ объемов мировых поставок ВиВТ по отдельным категориям в 2014-2021 гг. подтверждает безусловное лидерство США. Из 29 вышеперечисленных категорий ВиВТ, США присутствуют в 23 из них, причем в 16 категориях США занимают первое место, в 6 категориях – второе место, в одной категории – третье место.

По фактическим объемам поставок ВиВТ в 2014-2021 гг. США занимают первое место по 16 следующим категориям вооружений: многоцелевые истребители (54,43% от объема мировых поставок истребителей), самолеты БПА (79,01%), военно-транспортные самолеты (49,56%), самолеты ДРЛОиУ (59,65%), разведывательные самолеты (75,85%), БЛА класса MALE и HALE (36,48%), мини и микро-БЛА (68,99%), ударные вертолеты (60,07%), вертолеты ПЛО (68,88%), тяжелые транспортные вертолеты (92,38%), многоцелевые вертолеты (35,22%), бронеавтомобили (32,17%), бронемашины класса MRAP (44,25%), ПТРК (49,10%), ЗРС (52,20%) и ЗАУ (52,48%). Причем в 10 из 16 этих категорий доля США превышает 50%, то есть по 10 категориям вооружений США имеют подавляющее преимущество перед остальными странами-экспортерами.

Второе место США занимают в категориях самолеты-заправщики (13,03%), УТС (21,08%), тактические БЛА (13,68%), ОБТ (24,952%), РСЗО (18,24%) и ПЗРК (14,28%).

Третье место США занимают в категории штурмовики (17,25%).

США не присутствуют в лидирующей тройке стран только по 6 категориям: УБС, БНК ОК, НАПЛ, катера и малые десантные корабли, ББМ, орудия и минометы.

Франция

По стоимостному объему фактического экспорта ВиВТ в 2014-2021 гг. Франция присутствует в лидирующей тройке стран в 8 категориях из 29 (второе место – в 4 категориях, третье место – в 4 категориях).

Франция занимает второе место в категориях многоцелевые истребители (17,72%), многоцелевые вертолеты (26,88%), БНК ОК (17,99%) и бронеавтомобили (25,39%).

Третье место Франция занимает в категориях разведывательные самолеты (6,61%), вертолеты ПЛО (7,90%), НАПЛ (13,93%) и бронемашины класса MRAP (13,84%).

Более подробный материал (с таблицами) представлен в открытом доступе в разделе "Выставки вооружений".

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