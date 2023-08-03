Украина получила две самоходные гаубицы Zuzana 2

Словацкая компания KONŠTRUKTA-Defence (входящая в состав словацкого государственного объединения DMD Group) 1 августа 2023 года на своем головном предприятии в Дубнице-над-Вагом в качестве головного подрядчика передала вооруженным силам Украины первые две самоходные гаубицы Zuzana 2 калибра 155-мм/52 на колесном шасси, изготовленные в рамках контракта от ноября 2022 года на производство и поставку Украине 16 таких систем. Данный контракт по соответствующему соглашению полностью финансируется совместно правительствами Германии, Дании и Норвегии в объеме 92 млн евро.

Первые две переданные Украине 155-мм/52 самоходные гаубицы Zuzana 2 по контракту от ноября 2022 года на производство и поставку 16 таких систем. Дубница-над-Вагом (Словакия), 01.08.2023 (с) KONŠTRUKTA-Defence

Ранее в начале июня 2022 года сама Словакия заключила первый контракт на передачу Украине восьми 155-мм/52 самоходных гаубиц Zuzana 2, из числа изготовленных для словацкой армии по контракту 2018 года и планировавшихся к поставке словацкому министерству обороны в 2022 году. Первые четыре из этих восьми САУ новой постройки были переданы украинской стороне в начале августа 2022 года, но затем были снова отправлены в Словакию на завод для исправления выявленных дефектов амортизаторов колесного шасси, и окончательно были переданы ВСУ только в конце сентября. Еще две САУ по этому контракту были переданы Украине в начале октября, одна - в ноябре, и одна - в январе 2023 года.

155-мм/52 самоходная гаубица Zuzana 2 на колесном бронированном шасси (8х8) является модифицированным образцом разработанной еще в начале 1990-х годов 155-мм/45 самоходной гаубицы Zuzana (Zuzana 2000, изготовлены в количестве 16 единиц для словацкой армии и 12 для Кипра), которая, в свою очередь, была развитием известной чехословацкой 152-мм/37 самоходной гаубицы Dana на том же колесном шасси. Все системы семеств Dana и Zuzana серийно производились и производятся (Zuzana 2) также входящим в состав DMD Group словацким предприятием ZTS - ŠPECIÁL в Дубнице-над-Вагом (бывшее артиллерийское производство Skoda, созданное как отдельный завод Skoda в 1937 году и полностью переведенное туда из чешского Пльзеня в 1953 году и в социалистические времена носившее название ZTS).Разработчиком Zuzana и Zuzana 2 и генеральным подрядчиком по их поставке в рамках DMD Group является KONSTRUKTA - Defence - фактически артиллерийское КБ, до 1993 года именовавшееся KONŠTRUKTA Trenčín, было перемещено в Дубницу-над-Вагом из Тренчина в 2013 году.

Zuzana 2 конструктивно подобна системам Zuzana и Dana, но использует 155-мм/52 гаубицу. Бронированное шасси на основе аутомотивной части Tatra T815 с колесной формулой 8х8 оснащено дизельным двигателем Tatra T3B-928-70 V-8 мощностью 330 КВт и автоматической трансмиссией. Боевая масса системы 32,4 тонны, боекомплект 40 выстрелов с зарядами, экипаж четыре человека. Zuzana 2 оснащена современной автоматизированной системой управления огнем, навигационной системой, круглосуточной опто-электронной системой, РЛС измерения начальной скорости снаряда, системой кондиционирования и системой защиты от ОМП. Максимальная скорострельность 6 выстр/мин или серия в 16 выстрелов в три минуты, длительная - 4 выстр/мин.

В 2018 году министерство обороны Словакии выдало KONSTRUKTA - Defence и ZTS - ŠPECIÁL контракт на сумму 175 млн евро на поставку словацкой армии 25 серийных самоходных гаубиц Zuzana 2. Первые восемь САУ Zuzana 2 по этому контракту были получены словацкой армией в июле 2021 года, еще восемь - к концу 2021 года, а остальные девять должны были поступить в 2022 году, но в итоге восемь из последних затем были уступлены украинской стороне.