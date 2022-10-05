Германия, Дания и Норвегия совместно закупят 16 самоходных гаубиц Zuzana 2 для Украины

Как сообщило 2 октября 2022 года министерство обороны Германии, правительства Германии, Дании и Норвегии достигли соглашения о совместном финансировании в равных долях производства и закупки в Словакии 16 самоходных гаубиц Zuzana 2 калибра 155-мм/52 на колесном шасси для последующей поставки Украине. Общая стоимость программы составляет 92 млн евро. Поставки этих систем Украине должны быть начаты в 2023 году.

Две из четырех переданных Украине 155-мм/52 самоходных гаубиц Zuzana 2 словацкого производства, август 2022 года (с) Twitter

Со стороны bmpd напомним, что в начале июня 2022 года сама Словакия уже подписала контракт на передачу Украине восьми 155-мм/52 самоходных гаубиц Zuzana 2, из числа изготовленных для словацкой армии по контракту 2018 года и планировавшихся к поставке словацкому министерству обороны в 2022 году. Первые четыре из этих восьми САУ новой постройки были переданы украинской стороне в начале августа 2022 года, и в сентябре были замечены на полигонных стрельбах на Западной Украине, но затем, как сообщается, они были снова отправлены в Словакию на завод для исправления выявленных дефектов амортизаторов колесного шасси.

155-мм/52 самоходная гаубица Zuzana 2 на колесном бронированном шасси (8х8) является модифицированным образцом разработанной еще в начале 1990-х годов 155-мм/45 самоходной гаубицы Zuzana (Zuzana 2000, изготовлены в количестве 16 единиц для словацкой армии и 12 для Кипра), которая, в свою очередь, была развитием известной чехословацкой 152-мм/37 самоходной гаубицы Dana на том же колесном шасси. Все системы семеств Dana и Zuzana серийно производились и производятся (Zuzana 2) нынешним словацким предприятием ZTS - ŠPECIÁL в Дубнице (бывшее артиллерийское производство Skoda).

Разработчиком Zuzana и Zuzana 2 является cловацкая компания KONSTRUKTA - Defence - фактически артиллерийское КБ, входящее в состав словацкого холдинга DMD Group, частично контролируемого чешско-словацким частным объединением Czechoslovak Group Ярослава Стрнада. Предприятие ZTS - ŠPECIÁL также входит в состав DMD Group.

Zuzana 2 конструктивно подобна системам Zuzana и Dana, но использует 155-мм/52 гаубицу. Бронированное шасси на основе аутомотивной части Tatra T815 с колесной формулой 8х8 оснащено дизельным двигателем Tatra T3B-928-70 V-8 мощностью 330 КВт и автоматической трансмиссией. Боевая масса системы 32,4 тонны, боекомплект 40 выстрелов с зарядами, экипаж четыре человека. Zuzana 2 оснащена современной автоматизированной системой управления огнем, навигационной системой, круглосуточной опто-электронной системой, РЛС измерения начальной скорости снаряда, системой кондиционирования и системой защиты от ОМП. Максимальная скорострельность 6 выстр/мин или серия в 16 выстрелов в три минуты, длительная - 4 выстр/мин.

В 2018 году министерство обороны Словакии выдало KONSTRUKTA - Defence и ZTS - ŠPECIÁL контракт на сумму 175 млн евро на поставку словацкой армии 25 серийных самоходных гаубиц Zuzana 2. Первые восемь САУ Zuzana 2 по этому контракту были получены словацкой армией в июле 2021 года, еще восемь - к концу 2021 года, а остальные девять должны были поступить в 2022 году - восемь из последних затем и были уступлены украинской стороне.

Теперь предполдагается производство и закупка для Украины еще 16 Zuzana 2 на средства Германии, Дании и Норвегии.