Politico: США могут объявить о новом выделении военной помощи Украине на следующей неделе

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ВАШИНГТОН, 1 августа. /ТАСС/. Вашингтон может объявить о предоставлении очередного транша военной помощи Киеву в начале следующей недели. Об этом сообщила газета Politico.

Она напоминает, что в последний пакет военной помощи Украине от администрации президента США Джо Байдена вошли "дополнительные средства ПВО, артиллерийские и другие боеприпасы, а также бронетехника и средства противотанковой борьбы" на $400 млн. Пентагон ожидает, что о новом транше будет объявлено в начале следующей недели, указывает издание.