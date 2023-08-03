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Военное обозрение

Украинский эксперт: ВС РФ защищают свои танки от FPV-дронов с помощью куполов РЭБ

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Источник изображения: topwar.ru

Российская армия начала защищать свои танки от атак при помощи FPV-дронов с помощью куполов РЭБ. Об этом рассказал украинский военный эксперт по радиотехнологиям Сергей Флеш.

Украинский эксперт утверждает, что Россия якобы закупает эти системы у Китая, однако купола РЭБ, способные защитить бронетехнику, не совершенны и существует возможность их обхода. Подобное заявление можно смело списать на то, что в эфире украинского телевидения запрещено упоминать Россию и любые российские технологии с положительной коннотацией.

Флеш также добавил, что на Украине также разрабатываются подобные системы, однако в настоящее время достигнутые результаты значительно уступают российским аналогам и дают возможность нейтрализовать лишь каждый третий дрон.

Ранее спикер украинских Военно-воздушных сил Юрий Игнат назвал преимущество России в системах РЭБ одной из основных причин неудачи наступления ВСУ. По его словам, Российская армия обладает превосходством в радиоэлектронной борьбе, в том числе – в борьбе с дронами.

Игнат также посетовал, что Украина безнадежно отстала в своих наработках в плане радиоэлектронной борьбы. Украинская армия располагает преимущественно доставшимися ей от Советского Союза технологиями.

Спикер украинских ВВС отметил, что на вооружении российской армии есть антидроновые ружья и мощные станции РЭБ, способные на значительных расстояниях воздействовать на беспилотники противника и охватывать больший радиус.

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