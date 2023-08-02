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ТАСС

Пентагон заявил, что Запад передаст Киеву F-16 только после подготовки ВСУ к их применению

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Истребители F-16
Истребители F-16.
Источник изображения: Omar Marques/ Getty Images

По словам помощника министра обороны США по стратегии, планированию и потенциалу Мары Карлин, Соединенные Штаты ведут активные переговоры с Данией и Нидерландами, которые вызвались координировать у...

ВАШИНГТОН, 1 августа. /ТАСС/. Коллективный Запад поставит Киеву истребители-бомбардировщики F-16 только после подготовки Вооруженных сил Украины (ВСУ) к их применению, ориентировочно передача состоится через несколько месяцев. Об этом заявила на встрече с вашингтонской группой военных обозревателей (Defense Writers Group), участником которой является ТАСС, помощник министра обороны США по стратегии, планированию и потенциалу Мара Карлин.

"Я бы сказала, что в эти предстоящие несколько месяцев мы будем напряженно работать, особенно с некоторыми, так сказать, ключевыми европейскими союзниками, над тем, чтобы гарантировать получение украинцами необходимых им платформ, а также, конечно, подготовки. Речь идет о достаточно сложной платформе. И мы хотим гарантировать, что они получили всю нужную подготовку, чтобы эффективно применять их [истребители F-16] на поле боя", - сказала сотрудник Пентагона. По ее словам, США ведут активные переговоры на этот счет с Данией и Нидерландами, которые вызвались координировать усилия по передаче ВСУ F-16. "Мы работаем с ними [Данией и Нидерландами] очень тесно, обсуждаем, как воплотить это в реальность. Не приносит пользы передача стране сложной платформы без подготовки [к ее применению]. Так что мы тесно с ними работаем, чтобы гарантировать, что так мы и поступим", - подчеркнула Карлин.

С ее точки зрения, "это хороший пример того, как неправы те, кто говорит: "Эй, США, занимайтесь этими вызовами в одиночку". "Это не имеет смысла в нынешней ситуации в сфере безопасности. Кроме того, это не имеет смысла в практическом плане. У некоторых наших европейских союзников есть эти доступные самолеты F-16, они [эти государства] могут обеспечить [ВСУ] такую подготовку. Я бы сказала, что процесс идет, все сводится воедино в течение предстоящих нескольких месяцев", - добавила Карлин.

Как сообщил на прошлой неделе координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, страны Запада все еще продолжают определять сроки начала программы обучения украинских военных летчиков применению истребителей-бомбардировщиков F-16.

Как отметил ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, поставки коллективным Западом самолетов F-16 Киеву не сыграют решающую роль в боевых действиях на Украине.

Аналогичным образом высказался на этот счет в конце мая на встрече с Defense Writers Group министр ВВС США Фрэнк Кендалл. По его словам, предстоящая передача Западом Украине истребителей-бомбардировщиков F-16 кардинально не переломит ход боевых действий в пользу Киева. Как выразился Кендалл, поставка, на которую потребуется "в лучшем случае", несколько месяцев, "не изменит фундаментальным образом данное уравнение". 

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  • В новости упоминаются
Страны
Дания
Нидерланды
США
Украина
Продукция
F-16
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