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ТАСС

FT: США договорились с Болгарией и Южной Кореей о поставках снарядов на Украину

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Погрузка 155-миллиметровых снарядов на базе ВВС Дувр, штат Делавэр, для отправки на Украину. Архивное фото
Погрузка 155-миллиметровых снарядов на базе ВВС Дувр, штат Делавэр, для отправки на Украину. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Alex Brandon

По данным газеты, Вашингтон также ведет соответствующие переговоры с Токио

ЛОНДОН, 1 августа. /ТАСС/. Власти США заключили соглашения о поставках снарядов калибра 155 мм на Украину с Болгарией и Республикой Корея, а также ведут соответствующие переговоры с Японией. Об этом сообщила газета Financial Times.

Она отмечает со ссылкой на представителей американских властей, что США "уже заключили соглашения с Болгарией и Южной Кореей, ведут переговоры с Японией" о поставках 155-миллиметровых боеприпасов на Украину, а также "активно работают над расширением собственных производственных линий" для изготовления подобных снарядов. Американские власти намерены нарастить объемы производства до уровня в "90 тыс. боеприпасов в месяц к 2025 финансовому году", в то время как сейчас, по данным Вооруженных сил США, производится лишь 24 тыс. таких снарядов в месяц. В этих целях проводятся, в частности, переоборудование оборонных предприятий в канадской провинции Онтарио, а также строительство новых сборочных линий в штате Техас. Правительство США также планирует возвести аналогичные комплексы в штатах Айова, Арканзас и Канзас.

По словам официального представителя американских сухопутных войск в Европе и Африке полковника Мартина О'Доннелла, которые приводит газета, США и их союзники "уже обучили 66 тыс. украинских военнослужащих и предоставили боеприпасов и вооружения на сумму $43 млрд, в том числе 198 155-миллиметровых гаубиц, а также более 2 млн снарядов для них". Однако этого "оказалось недостаточно", чтобы полностью удовлетворить потребности Киева в 155-миллиметровых снарядах, которые "являются основным видом боеприпасов для современных артиллерийских систем, в том числе американских M777 и M109".

Это не первое сообщение о расширении поставок различных типов боеприпасов на Украину. В июле стало известно, что крупнейшая европейская компания оборонного сектора BAE Systems получила от британского правительства заказ на производство артиллерийских снарядов калибра 155 мм и других боеприпасов, сумма которого составляет £280 млн ($360 млн). О заключении контракта стало известно перед открытием двухдневного саммита НАТО в Вильнюсе, одной из тем которого были заявлены поставки оружия и боеприпасов для Украины. Как признал ранее президент США Джо Байден, Украина испытывает острую нехватку боеприпасов. 

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Страны
Болгария
США
Украина
Южная Корея
Япония
Компании
BAE Systems
M777
Проекты
NATO
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