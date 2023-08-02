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ТАСС

Эксперт считает, что в России могут появиться ситуационные центры для контроля за дронами

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Дрон в небе
Дрон в небе.
Источник изображения: © Depositphotos / Fesenko

Генеральный директор компании "Научно-исследовательский центр "Аэроскрипт" Алексей Хрипунов отметил, что создаваемая система контроля за беспилотниками даст региональным властям доступ к информации о полетах в режиме реального времени

НОВОСИБИРСК, 1 августа. /ТАСС/. Развитие беспилотной авиации в России потребует создания в ближайшие годы региональных ситуационных центров для мониторинга и учета полетов дронов. Такое мнение в кулуарах проектно-образовательного интенсива "Архипелаг", проходящего в Новосибирске, выразил ТАСС генеральный директор компании "Научно-исследовательский центр "Аэроскрипт" Алексей Хрипунов.

Он отметил, что создаваемая сегодня в стране система контроля за беспилотниками в небе предполагает работу в таких центрах цифровых платформ, с помощью которых региональные власти будут иметь доступ к информации о полетах в режиме реального времени.

"Региональный ситуационный центр будет выполнять три важные функции. Он будет работать с заявками на полеты в регионе, мониторить сами перемещения БВС для выявления несоответствий с выданными разрешениями, а также вводить бесполетные зоны и контролировать выполнение таких требований. Таким образом, будет создана единая среда для организации полетов и их учета, которая будет открыта и для пользователей из других регионов, планирующих маршруты", - сказал Хрипунов, отметив, что "создание таких центров - это перспектива ближайших нескольких лет".

Среди других тенденций в развитии отрасли БАС (беспилотных авиационных систем) он отметил цифровизацию воздушного движения и создание для беспилотников цифровых коридоров, магистралей и перекрестков, по аналогии с наземным движением.

"Требования к регулированию трафика на таких магистралях и эстакадах будут более строгими, чем при организации наземного движения, так как в небе появляется третья координата. Я также предвижу выделение географических зон, не требующих введения постоянного контроля за полетами. В них обеспечение полетов <…> будет осуществляться цифровыми платформами на основе риск-ориентированного подхода. Пока в России действует принцип сегрегации - выделения пространств для согласованных полетов беспилотников. В будущем это разделение станет динамическим и будет обеспечиваться цифровыми платформами", - добавил он.

Представитель отрасли также не исключил, что со временем авиатрафик беспилотников полностью перейдет под управление автоматизированных цифровых платформ. 

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Россия
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