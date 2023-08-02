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Канада закупает девять самолетов-заправщиков Airbus A330 MRTT

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25 июля 2023 года правительство Канады заключило с группой Airbus контракт стоимостью около 2,1 млрд евро на приобретение девяти многоцелевых транспортных самолетов-заправщиков Airbus A330 MRTT, из которых четыре будут самолётами A330 MRTT новой постройки, а еще пять будут переоборудованы из подержанных самолетов A330-200 с гражданского рынка. Поставка первого самолета A330 MRTT ВВС Канады запланирована на 2027 год. В ВВС Канады эти самолёты получат официальное обозначение CC-330 Husky.

Изображение самолёта-заправщика Airbus A330 MRTT (CC-330 Husky) в окраске ВВС Канады (с) Airbus

Напомним, что в апреле 2021 года самолет Airbus A330 MRTT выбран победителем в длительно тянувшемся тендере ВВС Канады по программе Strategic Tanker Transport Capability (STTC), предусматривающей замену пяти эксплуатирующихся с начала 1990-х годов модифицированных самолетов Airbus A310-300 (канадское военное обозначение СС-150 Polaris). Из пяти самолетов СС-150, состоящих на вооружении 437-й транспортной эскадрильи ВВС Канады на авиабазе Трентон (провинция Онтарио), два самолета используются как самолеты-заправщики СС-150Т (были переоборудованы в 2008 году), два как грузовые, и один как правительственный VVIP-борт.

В июле 2022 года министерство обороны Канады заключило контракт на сумму 102 млн долл США на приобретение у международной лизинговой компании International AirFinance Corporation первых двух бывших в эксплуатации пассажирских самолетов Airbus A330-200 постройки 2015 года для последующего их переоборудования в самолёты-заправщики Airbus A330 MRTT для ВВС Канады. Они должны поступить в ВВС Канады в начале 2023 года и первоначально будут использоваться в транспортно-пассажирском варианте, но затем будут переоборудованы группой Airbus в вариант A330 MRTT по отдельному контракту, заключенному теперь.

Всего по программе STTC Канадой изначально планировалось приобрести для замены СС-150 шесть самолетов, с полным выводом СС-150 из эксплуатации к концу 2028 года. Однако в итоге теперь контракт подписан на девять самолетов Airbus A330 MRTT, в том числе четыре новой постройки и пять переоборудуемых из подержанных гражданских лайнеров А330-200. Один из этих самолетов А330-200 должен быть переоборудован в правительственный VVIP-борт.

По условиям контракта, канадские заправщики MRTT A330 будут оснащены двумя крыльевыми шланговыми и одной фюзеляжной штанговой системами передачи топлива, и будут оснащены бортовым комплексом обороны. Также в комплект поставки войдут медицинские контейнеры Airbus Medical Evacuation Кit для быстрого переоборудования самолетов для задач медицинской эвакуации.

В формальном тендере по программе STTC принимал участие также самолет-заправщик Boeing KC-46A Pegasus, но позднее Boeing сам вышел из конкурса ввиду несоответствия КС-46А требованиям ВВС Канады (в первую очередь по возможностям перевозки грузов и пассажиров). Поэтому выбор Airbus A330 MRTT был сделан фактически на безальтернативной основе.

Канада стала двенадцатым заказчиком самолетов Airbus A330 MRTT. С учетом канадского заказа, к настоящему времени заказано 76 самолётов Airbus A330 MRTT (без учета канадского самолета в VVIP-варианте), в том числе 56 бортов поставлено.

Изображение самолёта-заправщика Airbus A330 MRTT для ВВС Канады (с) Airbus

Видео (с) Airbus :

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  • В новости упоминаются
Страны
Канада
США
Продукция
КС-46
Компании
Airbus
Boeing
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