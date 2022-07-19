Канада закупает самолёты-заправщики Airbus A330 MRTT

Министерство национальной обороны Канады 14 июля 2022 года сообщило о заключении контракта на приобретение у международной лизинговой компании International AirFinance Corporation двух бывших в эксплуатации пассажирских самолетов Airbus A330-200 постройки 2015 года для последующего их переоборудования в самолёты-заправщики Airbus A330 MRTT для военно-воздушных сил Канады. Стоимость контракта составляет 102 млн долл США без НДС.

Изображение самолёта-заправщика Airbus A330 MRTT в окраске ВВС Канады (с) министерство национальной обороны Канады

Таким образом, самолет Airbus A330 MRTT выбран победителем в длительно тянувшемся тендере ВВС Канады по программе Strategic Tanker Transport Capability (STTC), предусматривающей замену пяти эксплуатирующихся с начала 1990-х годов модифицированных самолетов Airbus A310-300 (канадское военное обозначение СС-150 Polaris). Из пяти самолетов СС-150, состоящих на вооружении 437-й транспортной эскадрильи ВВС Канады на авиабазе Трентон (провинция Онтарио), два самолета используются как самолеты-заправщики СС-150Т (были переоборудованы в 2008 году), два как грузовые, и один как правительственный VVIP-борт.

Всего по программе STTC планируется приобрести для замены СС-150 шесть новых самолетов, с полным выводом СС-150 из эксплуатации к концу 2028 года. В формальном тендере по программе STTC принимал участие также самолет-заправщик Boeing KC-46A Pegasus, но позднее Boeing сам вышел из конкурса ввиду несоответствия КС-46А требованиям ВВС Канады (в первую очередь по возможностям перевозки грузов и пассажиров). Поэтому выбор Airbus A330 MRTT был сделан фактически на безальтернативной основе.

Два заказанных теперь первыми Airbus A330-200 должны поступить в ВВС Канады в начале 2023 года и первоначально будут использоваться в транспортно-пассажирском варианте, но затем будут переоборудованы группой Airbus в вариант A330 MRTT по отдельному контракту. Общая стоимость программы STTC, включая закупку шести самолетов и их переобрудование в военные варианты (включая один VVIP-борт) оценивается в 5 млрд канадских долл (4 млрд долл США).

Канада стала двенадцатым заказчиком самолетов Airbus A330 MRTT. Без учета канадского заказа, к настоящему времени заказано 68 самолётов Airbus A330 MRTT, в том числе 51 борт поставлен.