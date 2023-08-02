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Военное обозрение

Минобороны Украины подписало с турецкой компанией соглашение о строительстве завода по производству БПЛА «Байрактар»

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Источник изображения: topwar.ru

Подтвердилась информация о том, что турецкая компания будет строить завод по производству дронов на Украине. Речь идёт о компании Baykar Makina, которая занимается производством разведывательно-ударных дронов «Байрактар».

Информация о том, что она собирается открывать на Украине завод, муссировалась давно. И вот теперь, как сообщает украинское министерство обороны, соглашение с турецкой компанией заключено.

При всех тех заявлениях официальной Анкары о том, что поставки беспилотников на Украину – «дело сугубо частное», становится понятно, что подписанное соглашение с Киевом выходит за рамки «частной инициативы». Дело в том, что подписывалось оно на основании другого соглашения – о сотрудничестве между Украиной и Турцией в сфере высоких технологий, авиации и космической промышленности.

Секретарь Минобороны Украины:

Центр по созданию беспилотников будет создан в ближайшее время. И это относится не только к дронам, но также к боевым бронированным машинам и иному вооружению.

Официальная Анкара этих известий пока не прокомментировала. Несмотря на то, что о точном месте создания предприятия на Украине не сказано, можно точно говорить, что в любом случае оно должно стать одной из приоритетных военных целей для ВС РФ.

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Страны
Россия
Турция
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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