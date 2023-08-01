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ЦАМТО

Hanwha Ocean построит два последних фрегата серии FFX-3 Batch III для ВМС Республики Корея

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Источник изображения: Фото: Hyundai Heavy Industries

ЦАМТО, 31 июля. Согласно информации, опубликованной южнокорейским агентством Yonhap, компания Hanwha Ocean выбрана предпочтительным претендентом на постройку 5-го и 6-го фрегатов УРО класса FFX-3 Batch III, предназначенных для ВМС Республики Корея.

Таким образом, Hanwha Ocean опередила также участвовавшую в конкурсе HD Hyundai Heavy Industries. Тем не менее, на данном этапе официальный контракт на строительство фрегатов еще не подписан. Переговоры по его условиям продолжаются. Ожидается, что соглашение будет заключено до конца 2023 года.

Это первый контракт подрядчика с момента приобретения группой Hanwha компании Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering, которая впоследствии была переименована в Hanwha Ocean.

Как сообщал ЦАМТО, в декабре 2016 года Агентство программ оборонных закупок МО Республики Корея (DAPA) объявило о подписании с компанией Hyundai Heavy Industries (HHI) контракта на планирование постройки и разработку эскизного проекта шести новых фрегатов в рамках третьего этапа программы FFX (Future Frigate Experimental). Стоимость контракта составила 16,6 млрд. вон (13,8 млн. долл.). Общая стоимость шести новых фрегатов предварительно оценивалась в 2,8 трлн. вон. Выполнить их поставку планируется к 2027 году. Как ожидается, корабли будут отличаться расширенными возможностями в области борьбы с подводными лодками и обеспечения ПВО.

В марте 2020 года DAPA заключило с Hyundai Heavy Industries контракт стоимостью 400 млрд. вон (330 млн. долл.) на разработку рабочего проекта и поставку к 2024 году головного фрегата УРО класса FFX-3. Церемония закладки киля корабля состоялась на предприятии Hyundai Heavy Industries (HHI) в Ульсане 25 апреля 2022 года. Он был спущен на воду в апреле 2023 года.

В январе 2022 года южнокорейская судостроительная компания SamKang M&T (позднее переименована в SK Oceanplant конгломерата SK Group) объявила, что заключила контракт на постройку второго фрегата УРО класса FFX-3 для ВМС Республики Корея. В декабре 2022 года SamKang M&T была выбрана подрядчиком строительства 3-го и 4-го фрегатов серии. Стоимость данных контрактов составила от 330 до 350 млрд. вон. Тем не менее, предложенные данным подрядчиком более низкие цены вызвали разногласия в отрасли, что побудило DAPA скорректировать подход к заключению контрактов на пятый и шестой фрегаты, сосредоточив больше внимания на технологических возможностях, а не только на цене.

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Страны
Южная Корея
Компании
DAPA
DSME
HHI
Hyundai
Проекты
2020-й год
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