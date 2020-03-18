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ЦАМТО

Hyundai Heavy Industries построит головной фрегат FFX-3 для ВМС Республики Корея

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Источник изображения: Фото: Hyundai Heavy Industries

ЦАМТО, 17 марта. Hyundai Heavy Industries (HHI) 16 марта объявила о подписании контракта стоимостью 400 млрд. вон (330 млн. долл.) на разработку рабочего проекта и строительство головного фрегата УРО класса FFX-3 для ВМС Республики Кореи.

Как сообщает Yonhap, в рамках соглашения с Агентством программ оборонных закупок Министерства обороны Республики Корея компания Hyundai Heavy Industries поставит головной 3500-тонный корабль ВМС страны к 2024 году.

Как сообщал ЦАМТО, в декабре 2016 года Агентство DAPA объявило о подписании с компанией Hyundai Heavy Industries (HHI) контракта на планирование постройки и разработку эскизного проекта шести новых фрегатов в рамках третьего этапа программы FFX (Future Frigate Experimental). Стоимость контракта составила 16,6 млрд. вон (13,8 млн. долл.). Общая стоимость шести новых фрегатов класса FFX-3 предварительно оценивается в 2,8 трлн. вон. Выполнить их поставку планировалось к 2026 году. Как ожидается, корабли будут отличаться расширенными возможностями по борьбе с подводными лодками и обеспечению ПВО.

DAPA заявило, что корабли FFX-3 будут построены с применением технологий малозаметности для повышения живучести. Они будут оснащены фиксированной многофункциональной РЛС с фазированной антенной решеткой, обеспечивающей круговой обзор, которая может одновременно обнаруживать и сопровождать потенциальные угрозы. Корабль длиной 129 м и максимальной шириной 15 м получит гибридную силовую установку и сможет развивать максимальную скорость 30 узлов.

Справочно:

В рамках первого этапа программы были построены шесть фрегатов проекта FFX-1. Подрядчиком постройки головного корабля данного типа в декабре 2008 года была выбрана Hyundai Heavy Industries. Она же получила контракты на постройку второго и третьего фрегатов серии. В конце 2011 году контракт на постройку 4-го и 5-го кораблей был заключен с компанией STX Offshore & Shipbuilding. В сентябре 2012 года эта же компания получила от DAPA заказ на постройку 6-го корабля.

Новое заявление DAPA опубликовано через несколько месяцев после спуска на верфи HHI на воду третьего из восьми фрегатов проекта FFX-2 (также известны как "Тэгу" и "Ульсан" Batch-II). Фрегат (821) "Сеул" был спущен на воду 11 ноября 2019 года. Первые два фрегата проекта FFX-2 были заказаны компании Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME), которая также построит пятый и шестой корабли серии. HHI построит третий, четвертый, седьмой и восьмой фрегаты. Компания планирует приступить к постройке последних кораблей серии FFX-2 во второй половине 2020 года, а их поставка ВМС РК запланирована на 2023 год.

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  • В новости упоминаются
Страны
Южная Корея
Компании
DAPA
DSME
HHI
Hyundai
Проекты
2020-й год
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