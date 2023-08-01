В МИД РФ пояснили, в каком случае возможен вывод ТЯО с территории Белоруссии

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В МИД России пояснили, при каком условии ВС РФ могут вывести тактическое ядерное оружие (ТЯО) с территории Белоруссии. По словам директора 2-го департамента стран СНГ МИД Алексея Полищука, такой вариант развития событий возможен лишь в случае отказа США и НАТО от проводимого ими вражеского внешнеполитического курса в отношении Москвы.

Размещение российского тактического ядерного оружия на территории Белоруссии – вынужденное решение, будучи принятым в ответ на многолетнюю дестабилизирующую ядерную политику Вашингтона и НАТО, а также кардинальные изменения, произошедшие за последнее время в основных сферах европейской безопасности

– отметил российский дипломат в беседе с РИА Новости.

В то же время, уточнил Полищук, данные меры будут способствовать обеспечению безопасности Союзного государства.

Напомним, что ещё в начале 2023-го года лидеры двух стран Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились о переброске ТЯО в Белоруссию. Как уточнял тогда российский президент, Москва при этом не нарушает положений Договора о нераспространении ядерного оружия.

Так, уже в апреле ВС Республики Беларусь (РБ) получили оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер-М», который может нести ракету с ядерной боевой частью. Более того, было решено также переоснастить под ядерные средства поражения и часть самолётов штурмовой авиации.

В этом контексте не лишним было бы упомянуть и о заявлении, сделанном ранее главой российского государства во время его выступления перед членами Совбеза о том, что агрессия, которая будет исходить извне против РБ, равносильна агрессии против РФ. Как пояснил тогда президент Путин, Москве в этом случае придётся отвечать всеми имеющимися средствами.