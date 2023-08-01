Минобороны РФ планирует заключить контракты более чем на 430 млрд рублей на форуме "Армия-2023"

Москва. 31 июля. ИНТЕРФАКС - Контракты на общую сумму свыше 433 млрд рублей планирует заключить Минобороны РФ на международном военно-техническом форуме "Армия-2023", который состоится в августе, заявил глава ведомства Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

Он отметил, что на форуме, который откроется 14 августа, почти 1,5 тысячи предприятий представят около 28 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения.

"На форум приглашены главы 108 оборонных ведомств", - сообщил Шойгу.

По его словам, на форуме "Армия-2023" будут представлены отечественные военно-технические разработки, которые прошли испытания в реальной боевой обстановке.

"Научно-деловая программа включает более 260 мероприятий по обсуждению актуальных аспектов развития оборонно-промышленного комплекса, военного и военно-технического сотрудничества", - заявил министр обороны.

Шойгу также сообщил, что одновременно с форумом пройдет XI Московская конференция по международной безопасности.

"В ее программу включены вопросы глобальной стабильности в условиях становления многополярного мира, взаимодействия оборонных ведомств разных стран, а также военные аспекты региональной безопасности в Европе, Азии, Латинской Америке, на Ближнем Востоке и Африке", - отметил он.

По его словам, на форуме также будут проведены круглые столы по вопросам специальной военной операции.