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ЦАМТО

"Калашников": план производства оружейной продукции за первую половину 2023 года выполнен на 100%

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АО «Концерн «Калашников»
АО «Концерн «Калашников».
Источник изображения: АО «Концерн «Калашников»

ЦАМТО, 31 июля. АО "Концерн "Калашников" полностью выполнило план сдачи оружейной продукции за первые 6 месяцев текущего года. При увеличении общего плана производства на 60% за прошедшие два года, выполнение гособоронзаказа составило 100%.

"Коллектив прилагает максимальные усилия для обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации как новыми образцами оружия, так и традиционными, принятыми на вооружение в предыдущие годы, – отметил президент концерна "Калашников" Алан Лушников. – Идет активное освоение снайперской винтовки Чукавина СВЧ, автомата АК-19, пистолета-пулемета Калашникова ППК-20, запущены другие важные проекты. Экономический эффект от сокращения издержек в первом полугодии превысил 300 млн. руб.".

Для своевременного выполнения ГОЗ на заводе "Калашников" реализуется целый ряд мероприятий и проектов: внедряется автоматизированная система планирования, запускается новое оборудование, активно привлекается персонал, регулярно проводятся мероприятия по повышению квалификации сотрудников.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте концерна "Калашников".

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ПКМ
Проекты
Гособоронзаказ
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