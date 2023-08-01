Увеличение нагрузки в носовой части может повлечь за собой дифферент «на нос» в новом японском авианосце

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Появились фотографии носовой части авианосца "Акаги". Как и предполагалось, носовую часть полетной палубы расширили. Установка "Вулкан - Фаланкс", которая стояла в носовой части, по левому борту, пока отсутствует. Будет она установлена позже или от нее отказались, пока неизвестно. Хотя учитывая увеличение нагрузки в носовой части может повлечь за собой дифферент "на нос" и с этим придется как-то бороться.

Трамплина тоже нет, впрочем, он и не планировался. Японцы утверждают, что на борту авианосца будет 12 машин F-35B, а вообще, предполагается закупить 42 борта. Но возможность длительно использования 12 F-35B с борта "Кага" и "Идзумо" вызывает очень сильные сомнения.

Корабли изначально проектировались под базирование вертолетов, у "лайтинга" "аппетит" куда как побольше, а дип - танки для керосина "не резиновые" - вертикальные взлет и посадка требуют большого количества топлива. Точных цифр по объёмам топлива для корабельных ГТД и для авиагруппы нет, хотя в некоторых источниках звучало, что авианосец сможет передавать "на ходу" до 3000 тонн топлива для корабельных ГТД, кораблям из группы сопровождения, но это теоретически.

О вертолетах ДРЛО пока данных нет. А их потребуется минимум два. Соответственно остальную часть авиагруппы, придется "перетасовывать", выбирая между ПЛО и поисково-спасательным, они же десантные, поскольку на борту возможно непродолжительное размещение до 400 десантников, а вот плавсредств для их высадки не предусмотрено.

Дооснащение корабля будет продолжаться до конца 2023 года, ожидается установка Joint Precision Approach and Landing System (JPALS) — системы помощи при посадке для F-35B.

Договор с фирмой Raytheon заключен. После вступления в строй, в конце 2023 или начале 2024 года, на плановый ремонт и модернизацию станет "Идзумо".