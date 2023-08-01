Косачев: США могут усилить эскалацию украинского конфликта во время выборов 2024 года

Вице-спикер Совета Федерации считает, что обострение военного противостояния с дальнейшим применением более тяжелых видов вооружений может привести к возрастанию риска применения ядерного оружия

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. США могут пойти на эскалацию украинского конфликта в 2024 году, если это потребуется той или иной партии для получения дополнительных голосов в связи с проходящей в стране президентской кампанией. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в интервью aif.ru.

"Это очень опасная ситуация, потому что американцы без стеснения используют внешнюю политику в интересах своей межпартийной борьбы. Если той или иной партии потребуется ради получения дополнительных голосов на выборах усилить эскалацию на украинском направлении, они это сделают. Так что тот факт, что президентская кампания в США, ее кульминация приходится на 2024 год, может оказаться очень неудачным, если не роковым обстоятельством. Я не могу утверждать, что обострение обязательно будет, но такой риск существует, для меня это очевидно. Непредсказуемость поведения американцев будет возрастать, хвост снова может начать вилять собакой", - отметил сенатор, отвечая на вопрос о влиянии президентских выборов в США на ход конфликта.

По мнению Косачева, эскалация военного конфликта с дальнейшим применением более тяжелых видов вооружений может привести к возрастанию риска применения ядерного оружия. "Пока, к счастью, мы к этому порогу вплотную не подошли. Но опасность приближения к нему существует", - подчеркнул политик.

Как отметил сенатор, Вашингтон в прошлом году заставил президента Украины Владимира Зеленского отказаться от любых переговоров с Россией и пока не намерен возвращаться на путь диалога. "Они (переговоры по Украине - прим. ТАСС) начинались в марте прошлого года, но были сорваны из-за беспрецедентного внешнего влияния на Украину. А потом президент Зеленский своим указом запретил самому себе и всем остальным украинским чиновникам вести такие переговоры. Это решение, конечно же, было продиктовано со стороны США. Наверное, у них есть возможность это решение отменить. Но я таких намерений пока не вижу", - заявил Косачев.