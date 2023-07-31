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Известия.ru

Путин сообщил, что в 2023 году состав ВМФ пополнят 30 кораблей разных классов

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Михаил Голенков

Военно-морской флот (ВМФ) России только в этом году пополняют 30 кораблей разных классов. Об этом 30 июля заявил президент России Владимир Путин.


«Сегодня Россия уверенно реализует масштабные задачи национальной морской политики, последовательно наращивает мощь своего флота. Только в этом году его состав пополняют 30 кораблей разных классов», — сказал Путин во время своего выступления на главном военно-морском параде по случаю Дня ВМФ в Санкт-Петербурге.

По его словам, в числе заступивших на боевое дежурство кораблей — ракетный корвет «Меркурий», который носит название в память о подвиге команды легендарного брига, которая в мае 1929 года во время Русско-турецкой войны сражалась с двумя турецкими кораблями «Селимие» и «Реал-беем». Оба корабля в 10 раз превосходили бриг в количестве орудий, однако команда одержала победу над противником.

«Отрадно, что возрождена традиция давать его имя кораблям российского флота. На новом «Меркурии» поднят и Георгиевский военно-морской флаг как знак незыблемости наших военно-морских традиций, символ мужества, отваги и непреклонности военных моряков», — отметил Путин.

Он подчеркнул, что эти качества в полной мере проявляются и сегодня.

Ранее в этот день президент назвал ВМФ нерушимым стражем рубежей Отечества, его гордостью и славой. Путин подчеркнул, что флот с петровских времен служит стране, в его летопись вписаны триумфальные победы в морских баталиях и научные открытия.

В торжественном параде в Санкт-Петербурге в этот день примут участие 45 кораблей (33 корабля и катера, четыре подводные лодки и восемь парусных судов). В программе также участвует порядка 3 тыс. военнослужащих. Парад будет состоять из морской и наземной частей. В нем планируется участие глав четырех африканских государств.


День Военно-морского флота — праздник моряков и офицеров, защищающих интересы России в море, ежегодно отмечается в последнее воскресенье июля. В 2006 году президент России Владимир Путин закрепил эту дату в качестве официального праздника ВМФ.

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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