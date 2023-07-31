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В США назвали самый опасный истребитель России

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Су-57
Су-57.
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Российский истребитель пятого поколения Су-57 является самым опасным Воздушно-космических сил (ВКС) России. Об этом пишет Military Watch.

«Наиболее ценные его характеристики — исключительная маневренность, высокая мощность ракет класса "воздух-воздух" Р-77М и Р-37М, а также доступ к широкому спектру классов крылатых ракет, включая в ближайшем будущем и гиперзвуковые», — сказано в публикации.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей армии заявил, что поставки истребителей пятого поколения Су-57 в Вооруженные силы (ВС) России планируют увеличить.

В январе американское издание The Drive писало, что оружие и датчики Су-57 могут сыграть полезную роль для России в ходе специальной военной операции.

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Страны
Россия
США
Продукция
ПАК ФА
Проекты
ГЗЛА
Истребитель 5 поколения
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