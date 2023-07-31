КНДР впервые показала подводный беспилотник «Хиэль-1»

КНДР впервые показала ядерный подводный беспилотник «Хиэль-1» на военном параде в Пхеньяне по случаю 70-й годовщины окончания Корейской войны. Это следует из опубликованного Центральным телеграфным агентством (ЦТАК) КНДР фоторепортажа, передает РИА Новости.

Четыре подводных аппарата провезли на тягачах. Отмечается, что ранее на таких тягачах на параде показали баллистические ракеты подводных лодок «Пуккыксон-5» длиной примерно в 12 метров. Учитывая соотношение аппарата, длины тягача и военнослужащих Корейской народной армии, сидящих на машинах рядом с аппаратами, длина «Хиэль-1» составляет не менее 10 метров, а диаметр — около 1,5 метра.

Беспилотники получили пояса из шахматной раскраски оранжево-черного цвета. Такую схему обычно используют в разных странах на опытных образцах ядерных боеприпасов.

Ранее в июле компания Boeing показала первое видео, демонстрирующее испытания беспилотного подводного аппарата Orca, который разрабатывают в интересах Военно-морских сил США.

В июне источник РИА Новости в военно-промышленном комплексе сообщил, что первые испытания российского подводного беспилотника «Посейдон» с атомной подводной лодки «Белгород» запланированы на лето 2023 года.