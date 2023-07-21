Войти
Lenta.ru

В США показали испытания беспилотной подлодки на видео

83
0
0
Беспилотный подводный аппарат Orca
Беспилотный подводный аппарат Orca.
Источник изображения: lenta.ru

Компания Boeing показала первое видео, демонстрирующее испытания беспилотного подводного аппарата Orca, который разрабатывают в рамках программы Extra Large Unmanned Undersea Vehicle (XLUUV) в интересах Военно-морских сил (ВМС) США. Соответствующую запись опубликовали в Twitter компании.

На ролике виден верх корпуса морского аппарата, большая часть которого находится под водой.

«Расширенная автономность Orca XLUUV позволяет транспортному средству месяцами работать в открытых, перегруженных и спорных водах практически без вмешательства человека», — говорится в сообщении.

В 2019 году ВМС США заключили с компаниями Boeing и Huntington Ingalls Industries контракт на начало работ по созданию четырех беспилотных аппаратов. Orca с дизель-электрической силовой установкой развивает скорость до 15 километров в час, а максимальная дальность плавания составляет 10,5 тысячи километров.

В мае издание Defense News писало, что израильская компания Israel Aerospace Industries создала новую беспилотную подводную лодку BlueWhale. Аппарат предназначен для секретных операций по сбору разведданных.

В мае 2022 года издание The Drive сообщило, что Orca станет подводным минным заградителем. Аппарат получил модуль с минным оборудованием, который расположен между кормовой и носовой частью беспилотника.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Boeing
HII
IAI
Проекты
БПЛА
Похожие новости
14.06.2017
Военные новости: ставка на подводные дроны
11.01.2012
Есть кое-какие успехи и в нашем Отечестве
01.09.2011
По следам МАКСа
06.07.2010
Основные проекты Франции в области разработки беспилотных летательных аппаратов
16.04.2009
ВВС Бразилии объявили международный тендер на закупку БЛА
22.12.2006
Компания IAI намерена расширить свое присутствие на рынке вооружений Турции
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.07 01:14
  • 53335
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.07 17:23
  • 5
Генерал армии США Дуглас Симс: Американские танки Abrams помогут украинской армии изменить ситуацию на поле боя
  • 20.07 17:17
  • 0
Польская власть бездействует, а поляки уже остались без воды и электричества
  • 20.07 15:06
  • 10
Мантуров рассказал о технологических изменениях проекта Ил-112В
  • 20.07 13:30
  • 1
Россия применила танки «Армата» на Украине. Т-14 прошли боевые испытания в зоне СВО
  • 20.07 13:19
  • 1
РФ направила два самолета-амфибии в Турцию для тушения лесных пожаров
  • 20.07 13:17
  • 1
Стало известно о планах оснастить самолет Ил-112В реактивными двигателями
  • 20.07 09:47
  • 2
Аналоговый боевой беспилотник «Кукушка» создали в Екатеринбурге
  • 20.07 08:34
  • 3
Военный эксперт указал на важность принятия корабля «Циклон» в состав ЧФ РФ
  • 20.07 04:49
  • 2578
Как насчёт юмористического раздела?
  • 20.07 00:18
  • 9
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 19.07 12:42
  • 0
Горстка маргиналов: Кто использует нагнетание обстановки между Беларусью и Россией
  • 19.07 10:24
  • 1
Минобороны Британии дополнительно направит 2,5 млрд фунтов на закупку боеприпасов и военной техники
  • 19.07 10:14
  • 1
Пентагон пообещал помочь Киеву создать современную армию
  • 19.07 10:03
  • 1
США не согласны с тем, что их поставки оружия Украине продлевают конфликт