Шойгу заявил, что ВМФ играет ключевую роль в обеспечении суверенитета и свободы России

Соответствующее заявление министр обороны страны сделал в своем поздравлении с днем Военно-морского флота

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Военно-морской флот (ВМФ) России играет ключевую роль в обеспечении суверенитета и свободы России. Об этом заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в поздравлении с Днем ВМФ.

"Сегодня Военно-морской флот играет ключевую роль в обеспечении суверенитета и свободы нашей Родины, является важной составляющей национальной обороны. Его личный состав обладает современными знаниями и навыками управления сложной морской техникой, достойно несет вахту, успешно выполняет стоящие перед ним задачи", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Шойгу выразил признательность ветеранам Военно-морского флота, чья доблестная и самоотверженная служба является примером для молодого поколения защитников Отечества.

Также он поздравил военнослужащих, тружеников судостроительных, судоремонтных предприятий, воинских частей, научно-образовательных организаций и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Глава военного ведомства пожелал всем причастным к празднику крепкого здоровья, счастья, стойкости духа, новых успехов и достижений в службе на благо России.

День ВМФ отмечается в России в последнее воскресенье июля на основании указа президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года. Главный военно-морской парад пройдет 30 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте, в нем примут участие корабли и вспомогательные суда обеспечения. Также морские парады пройдут в других приморских городах - базах ВМФ: Владивостоке, Балтийске, Североморске, Новороссийске, Каспийске, а также сирийском порту Тартус.