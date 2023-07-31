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Известия.ru

За 2023 год «коалиция» допустила 23 опасных сближения с самолетами ВКС РФ в Сирии

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Источник изображения: Фото: Commons.wikimedia.org/Master Sgt. Andy Dunaway

ЦПВС: за 2023 год «коалиция» допустила более 20 опасных сближений с самолетами ВКС РФ в Сирии

За 2023 год международная коалиция во главе с США допустила более 20 опасных сближений с российскими самолетами в небе над Сирией. Об этом в субботу, 29 июля, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике контр-адмирал Олег Гуринов.

«В течение 2023 года авиацией «коалиции» было допущено 23 опасных сближения с самолетами ВКС России, во время 11 из которых экипажами фиксировалось облучение российских самолетов системами наведения вооружения, что приводило к автоматическому срабатыванию бортовых комплексов обороны и отстрелу ложных тепловых целей», — сказал он на брифинге.

Гуринов отметил, что два таких сближения было зафиксировано в апреле, один — в мае, еще четыре — в июне и пять — в июле. Таким образом, по его словам, наблюдается рост количества опасных сближений со стороны летательных аппаратов «коалиции».

Кроме того, контр-адмирал сообщил, что с 1 января 2023 года был зафиксирован 1761 случай нарушения государственной границы Сирии летательными аппаратами так называемой международной антитеррористической коалиции.

При этом за июль было зафиксировано 180 полетов их боевых самолетов в воздушном пространстве страны в районе Эт-Танф, через который проходят международные воздушные трассы, когда там находились гражданские суда.

«Несоблюдение возглавляемой США «коалицией» правил деконфликтации и нарушение государственной границы Сирийской Арабской Республики ставит под угрозу хрупкий баланс сил в регионе, достигнутый благодаря усилиям Российской Федерации, деструктивно влияет на развитие ситуации, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии», — подвел итог Гуринов.

Ранее, 28 июля, в ЦПВС сообщили, что российский беспилотный летательный аппарат «Орлан-10» подвергся радиоэлектронному воздействию в Сирии. Также отмечалось, что утром 28 июля беспилотник MQ-9 «коалиции» опасно сблизился с российским самолетом СУ-34. Это произошло в небе над сирийской провинцией Ракка.

Днем раньше, 27 июля, ЦПВС сообщил о провокации «коалицией» США всех опасных ситуаций в небе над Сирией. Гуринов отметил, что за 27 июля было зафиксировано 15 случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года с ее стороны.

18 июля председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли на пресс-конференции в Пентагоне заявил, что не нужно преувеличивать значение иногда возникающих трений между ВС РФ и США в Сирии.

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