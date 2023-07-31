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Военное обозрение

Япония заявила о создании нового эсминца для борьбы с Россией, Китаем и КНДР

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Источник изображения: topwar.ru

Японское правительство приняло новую стратегию развития вооруженных сил, в которой впервые в качестве угрозы для безопасности государства обозначена Россия наряду с уже встречавшимися ранее Китаем и КНДР.

В целях ведения эффективной борьбы с «угрозами», как называются эти страны в официальном документе, на текущем этапе планируется построить два эсминца-носителя противоракетной системы Aegis. В издании Naval News раскрыты характеристики перспективного проекта, изображение которого было опубликовано в «Белой книги обороны 2023».

Как указывается, новый эсминец будет оснащен твердотельным радаром дальнего обнаружения SPY-7, который станет ключевым компонентом корабельной системы ПРО. В качестве средств поражения выступят ЗУР, размещенные в 128 ячейках ВПУ. Как предполагается, столь внушительный арсенал позволит перехватывать не только боеголовки баллистических ракет, но и гиперзвуковых планирующих аппаратов. Больших деталей о вооружении корабля не приводится.

Стандартное водоизмещение эсминца составит 20 тыс. тонн, длина 210 м, ширина 40 м. Для сравнения, у вертолетоносцев класса Izumo оно составляет 19,5 тыс. т. В связи с большими габаритами перспективного эсминца критики в Японии уже окрестили корабль «Ямато из Рейвы». «Ямато» - это один из крупнейших линкоров времен Второй мировой войны, был потоплен ВМС США в 1945 году, а Рейва – нынешний период японского летоисчисления.

Этот план вызвал споры, поскольку новые корабли могут стать еще одним тяжелым бременем для Сил самообороны и налогоплательщиков. Кроме того, военные эксперты заявляют, что корабли слишком большие и недостаточно маневренные

- говорится в издании.

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