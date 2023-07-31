В Пекине отвергли утверждения Минобороны Японии о "величайший стратегическом вызове" со стороны Китая

Гонконг. 29 июля. ИНТЕРФАКС - КНР не приемлет выводы из доклада Минобороны Японии "Белая книга", согласно которым Китай является "величайшим стратегическим вызовом" для Токио, заявил в субботу представитель китайского оборонного ведомства Тан Кэфэй.

"Армия Китая никогда не бросала кому-либо вызов, не говоря уже о том, чтобы угрожать. Наоборот, за последние годы это Япония шла по пути наращивания вооруженных сил, следовала политике некоторых крупных держав по формированию военных блоков, нацеленных против кого-либо", - приводит его слова South China Morning Post.

Тан Кэфэй отметил, что оборонное сотрудничество Китая и РФ строится на принципах неприсоединение к другим блокам, на отказе от конфронтации и выборе третьей стороны в качестве общего противника. Он добавил, что для Японии "крайне неверно и опасно" вмешиваться в ситуацию с Тайванем.

Согласно последней версии ежегодной "Белой книги", на вызов со стороны Китая Япония должна ответить посредством сотрудничества с США, а также с другими странами-единомышленниками. Также в документе нашли место серьезная озабоченность все более тесными оборонными связями между Китаем и Россией, усилением КНР военной активности в небе и водах вокруг Тайваня.