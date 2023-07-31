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Интерфакс-АВН

Военные Южной Кореи и США в ходе учений тренировались обнаруживать подлодки КНДР

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Иллюстрация на тему отношений США и Южной Кореи.

Гонконг. 29 июля. ИНТЕРФАКС - ВМС Южной Кореи и США в субботу в ходе противолодочных учений отрабатывали навыки обнаружения подводных лодок КНДР, сообщает "Рёнхап".

"Эти учения, на фоне нарастания ракетных провокаций КНДР, должны усилить боеспособность ВМС Южной Кореи и США и их оперативную совместимость, чтобы они были готовы предпринять меры против скрытного проникновения северокорейских подводных лодок", - говорилось в заявлении южнокорейских ВМС.

В учениях южнее острова Чеджудо (особая автономная провинция Чеджу) приняли участие южнокорейские эсминец Yuglok Yi I, оснащенный системой противоракетной обороны Aegis ("Иджис"), и подводная лодка Yi Sun-sin, а также американская многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) USS Annapolis типа Los Angeles.

АПЛ США Annapolis прибыла в Южную Корею в минувший понедельник. После этого КНДР совершила пуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря.

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Страны
КНДР
США
Южная Корея
Япония
Продукция
Иджис
Проекты
Los Angeles
Военные учения
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