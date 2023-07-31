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ТАСС

В Пентагоне заявили, что помощь США Тайваню не влияет на военную поддержку Украины

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Флаги США и Украины
Флаги США и Украины.
Источник изображения: © Пресс-служба президента Украины

По словам главы ведомства Ллойда Остина, "важно использовать все доступные механизмы" для предоставления помощи тайваньской администрации

ВАШИНГТОН, 29 июля. /ТАСС/. Военная помощь, оказываемая тайваньской администрации, никак не влияет на ту поддержку, которую американские власти предоставляют Киеву. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, выступая по итогам переговоров в формате "два плюс два", в которых также принимали участие госсекретарь США Энтони Блинкен и министры обороны и иностранных дел Австралии Ричард Марлз и Пенни Вонг в Брисбене. Трансляция велась на сайте Пентагона.

Журналист задал вопрос, "не беспокоит ли вас то, что передача систем ПВО Тайваню может повлиять на военные поставки Украине".

"Если отвечать коротко, то нет, - ответил глава Пентагона. - Нет никаких изменений в сравнении с тем, что мы делали ранее".

Остин добавил, что, по его мнению, "важно использовать все доступные механизмы" для предоставления помощи тайваньской администрации.

В пятницу президент США Джо Байден распорядился выделить до $345 млн на оборонную продукцию и услуги Пентагона, а также на обучение и подготовку в военной сфере для оказания помощи Тайваню. Как передавал телеканал ABC со ссылкой на источники, из резервов Министерства обороны США Тайваню будут поставлены переносные зенитно-ракетные комплексы, огнестрельное оружие, ракеты, средства разведки и наблюдения. ABC обратил внимание, что администрация Байдена впервые решила направить острову крупный пакет военной помощи из своих арсеналов.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР. США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения. 

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Страны
Австpалия
Китай
США
Тайвань
Украина
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