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ТАСС

МО РФ сообщило о радиоэлектронном воздействии на БПЛА "Орлан-10" в небе над Сирией

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БЛА "Орлан-10"
БЛА "Орлан-10".
Источник изображения: РИА Новости/Евгений Биятов

По данным ведомства, операторы смогли безопасно вернуть его на базу

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Российский беспилотный летательный аппарат "Орлан-10" 27 июля подвергся радиоэлектронному воздействию в небе над Сирией, но операторы смогли безопасно вернуть его на базу. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.

"27 июля в 10:20 в районе населенного пункта Эль-Анкави провинции Хама российский беспилотный летательный аппарат "Орлан-10" подвергся радиоэлектронному воздействию на каналы управления, после чего была осуществлена попытка подмены его навигационного поля", - сказал Гуринов, добавив, что действия специалистов-операторов позволили успешно вернуть аппарат к месту базирования.

По его словам, провокационный и агрессивный характер действий в отношении беспилотников ВКС РФ вызывает "особую обеспокоенность российской стороны". 

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