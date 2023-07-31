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«Роскосмос» предложит ЮАР отправить астронавтов на МКС при помощи «Союза»

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"Союз МС-22"
"Союз МС-22".
Источник изображения: NASA

Россия предложит ЮАР отправить на Международную космическую станцию (МКС) двух своих астронавтов. Для этого планируется использовать российский космический корабль «Союз МС». Об этом со ссылкой на заявление гендиректора «Роскосмоса» Юрия Борисова сообщает РИА Новости.

«ЮАР высказала пожелание отправить в космос двух астронавтов, поэтому будем готовить для них предложение», — сказал руководитель госкорпорации.

В мае ТАСС со ссылкой на оценку «Роскосмоса» сообщил, что на Россию придется около 15 процентов от общих расходов на сведение МКС с околоземной орбиты.

В октябре 2019 года исполнительный директор госкорпорации Сергей Крикалев пообещал, что «Роскосмос» построит специальный корабль «Союз» для космических туристов.

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Страны
Россия
ЮАР
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Роскосмос
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Борисов Юрий
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